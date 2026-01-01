Rayo y Getafe buscan la senda buena en el derbi

Archivo - Pedro Díaz y Luis Milla - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rayo Vallecano y Getafe inician la jornada 18 de LaLiga EA Sports este viernes con un derbi madrileño en el Estadio de Vallecas, regreso del parón navideño con las ganas en ambos equipos de sacarse la espina del último partido y de la crisis que atraviesan.

El equipo de la franja y el azulón se fueron de vacaciones con un 4-0 en contra, ante el Elche y el Betis, que además alargó el bache liguero de ambos. Al Rayo, la exigencia de jugar la Conference League, clasificados para octavos de final, se traduce en una delicada posición en Liga, tres puntos por encima del descenso.

Mientras, los de José Bordalás, eliminados en Copa del Rey, no están mucho mejor, con 20 puntos por los 18 del Rayo, acusando los problemas de una plantilla corta que rindió por encima de sus posibilidades en el inicio de la temporada. Ambos equipos están pendientes de mejorar sus opciones en este mercado de invierno.

La victoria en el derbi se antoja como un borrón y cuenta nueva para los dos equipos. Los de Iñigo Pérez, con la duda de Jorge de Frutos y el regreso de Randy Nteka, llevan siete jornadas sin ganar en Liga y los de Bordalás, con el problema añadido de la reciente lesión de Borja Mayoral, llevan cinco derrotas en sus últimos seis encuentros, y no ganan al Rayo desde la temporada 2018/19.