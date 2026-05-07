El Rayo lleva al barrio a la final de la Conference

Alemao of Rayo Vallecano celebrates a goal with teammates during the UEFA Conference League 2025/26 Semi Final First Leg match between Rayo Vallecano and RC Strasbourg Alsace at Estadio de Vallecas on April 30, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano venció este jueves por 0-1 al Estrasburgo en la vuelta de las semifinales de la Conference 2025-26, gracias al gol de nuevo de Alemao en un partido en el que dominó y contuvo al conjunto francés con mucha seriedad y compromiso, con Augusto Batalla parando un penalti en el descuento, y aspirará a levantar el título continental en la final de la competición.

Otra vez, como en la ida, el delantero brasileño fue el autor del único gol del partido. Esta vez fue en la primera mitad de un encuentro en el que los rayistas lo bordaron en un escenario que no les intimidó ni impresionó. Y al que no le faltó el toque heroico en las manos de Batalla, que paró un penalti a Julio Enciso en el descuento.

El equipo del barrio madrileño hizo uno de sus mejores partidos de la temporada en el momento idóneo, para sacar el billete a la final de la Conference para optar por primera vez en su historia a levantar un título europeo en la final que se disputará en Leipzig (Alemania) el próximo 27 de mayo ante el Crystal Palace. Al Rayo le queda un último escalón de su sueño en Europa.

Los de Iñigo Pérez supieron sofocar un suave arreón inicial de los locales, aunque sin probar a Augusto Batalla, y crecieron sin precipitación con el balón, mientras el equipo francés no era lo suficientemente contundente en la presión. Así llegaron los avisos de Alemao, de cabeza con un paradón de Penders, y Jorge de Frutos, pero su tiro dentro del área se fue arriba.

El Rayo estaba muy cómodo, rozando el 70% de posesión en los primeros 20 minutos y conteniendo a un Estrasburgo que seguía sin rematar, ni siquiera a puerta, y solo dio un susto a la media hora con un mano a mano para Julio Enciso, pero en fuera de juego. Mientras tanto, Isi Palazón era omnipresente, siempre encontrando el espacio libre y cerca del 0-1 con un disparo lejano que rozó el palo.

El equipo de la franja estaba mereciendo más premio que el empate, en una primera parte de mucho compromiso y solidaridad ofensiva y defensiva, pero se resistía, hasta que apareció de nuevo Alemao, que puso el 1-0 en un rechace de Penders a remate de Florian Lejeune. El brasileño volvía a ponerse la capa de héroe rayista, como ya hizo en Vallecas.

Este gol, en un balón parado, animó el encuentro y también al Estrasburgo, que pudo empatar en un mano a mano de Guela Doué, que definió muy centrado y fácil para Batalla, en la única desconexión de los de Iñigo Pérez en una sobresaliente primera mitad.

Ya tras el descanso, Gary O'Neil introdujo más creatividad con Sebastian Nanasi, en un intento de revolucionar el partido. Pero el Rayo seguía muy bien plantado e incluso tuvo una ocasión clarísima en un nuevo tiro de Isi Palazón que despejó Penders. Aunque fue más clara la que De Frutos mandó arriba casi en área pequeña un remate con la derecha en un córner.

El de Navares de Enmedio también pudo culminar una rápida transición tras una recuperación en campo rival, pero tiró demasiado desviado. Y Sergio Camello, con un equipo francés más expuesto, remató al muñeco con Penders muy adelantado. Los madrileños perdonaban, aunque no sufrían ante un Estrasburgo muy desconectado, cuya ocasión más clara fue un remate a las nubes de El Mourabet tras un balón parado.

Al final, los de Iñigo Pérez sufrieron y Pep Chavarría realizó una salvada vital en el área a tiro de Valentín Barco. Aunque el protagonista en el descuento fue Batalla, al parar un penalti por mano de Óscar Valentín lanzado por Enciso. Un partido que tuvo de todo y con el que el Rayo hace historia, aunque le queda el último paso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESTRASBURGO, 0 - RAYO VALLECANO, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ESTRASBURGO: Penders; Doué, Doukoure, Omobamidele, Chilwell (Nanasi, min.46); El Mourabet (Amo-Ameyaw, min.67), Barco; Moreira, Ouattara, Godo; y Enciso.

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathe Ciss, Chavarría; Unai López (Gumbau, min.86), Óscar Valentín; De Frutos (Balliu, min.78), Isi (Pedro Díaz, min.78), Pacha Espino (Álvaro García, min.86); y Alemao (Camello, min.65).

--GOLES:

0-1, min.42: Alemao.

--ÁRBITRO: Ivan Kruzliak (SVK). Amonestó con tarjeta amarilla a Chilwell (min.25) y Moreira (min.80) en el Estrasburgo, y a Unai López (min.86), Valentín (min.86) y Batalla (min.86) en el Rayo.

--ESTADIO: Stade de la Meinau.