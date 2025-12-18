El Rayo pasa directo a octavos de la Conference

Rayo Vallecano - FC Drita - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano se impuso (3-0) al Drita kosovar este jueves, superior durante todo el partido en Vallecas, como cierre de la fase liga de la Conference League de la UEFA y selló su clasificación directa para octavos de final como quinto clasificado.

El equipo de Iñigo Pérez no falló ante su público para sumar 13 puntos y ahorrarse una ronda en los cruces, dentro del 'Top 8'. Un golazo, misil a la escuadra desde lejos, de Florian Lejeune a la media hora, abrió la lata para un Rayo que empezaba a ver complicado encontrar huecos en el cerrojazo atrás de los visitantes.

Pese a las rotaciones con respecto a la Liga, el cuadro madrileño insistió hasta ponerse por delante, dominó la posesión y perdonó algún gol más al descanso. Con todo, Augusto Batalla tuvo la de cada partido, salvador en la portería de un Rayo que encontró más oposición del Drita en busca del segundo.

A Iñigo Pérez de hecho no le convencía el nuevo escenario y, a la hora de encuentro, metió a Isi, Álvaro García y Óscar Valentín, justo cuando un libre indirecto por cesión supuso el 2-0 de Gerard Gumbau. El 'Pacha' Espino alargó su momento dulce, artífice de los tres puntos la semana pasada contra el Jagiellonia también recién entrado, para sentenciar con el tercero ya en el minuto 83.