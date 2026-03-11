El Rayo quiere acercar en Turquía los cuartos de final de la Conference

Alvaro Garcia of Rayo Vallecano gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Rayo Vallecano at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on March 8, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano visita este jueves (18.45 horas) al Samsunspor turco en la ida de los octavos de final de la Conference League, con los madrileños buscando acercar la siguiente ronda, su listón en una competición europea, en otro examen a domicilio para los franjirrojos en la que es su asignatura pendiente, mientras su rival llega de golear en los 'playoffs' y con su solidez defensiva como argumento.

El conjunto de la franja vuelve a competir en la Conference League casi tres meses después del triunfo por 3-0 en Vallecas sobre el Drita en la última jornada de la fase de liga con el que certificaron su condición de equipo del 'top 8', sin necesidad de pasar por la penitencia de los 'playoffs'.

Precisamente, el Samsunspor, que fue decimosegundo en la 'liguilla', sí jugó esa especie de repesca que repartía los últimos billetes a octavos de final, después de deshacerse sin problemas del Shkëndija normacedonio con un marcador global de 5-0. Y es que la contundencia y seriedad defensivas son una señal de identidad del conjunto turco, que ha mantenido la portería a cero en cinco de los ocho partidos de Conference de esta campaña.

Los de Thorsten Fink, además, venían de una racha de cinco partidos sin encajar ni un solo tanto y siete goles a favor, hasta que cayeron por 3-2 en el último minuto ante el Fenerbahçe en la Superliga turca, competición en la que marchan en octavo lugar muy lejos de los puestos que dan acceso a competiciones europeas.

El Rayo Vallecano, con un problema fuera de casa al solo haber logrado una victoria como visitante en sus últimas siete salidas, busca ahora asaltar el estadio 19 Mayis, donde los turcos solo han perdido un encuentro en Conference este curso, aunque la regularidad como local tampoco es una característica del Samsunspor, que solo ha ganado tres de los últimos nueve.

Pero la misión es importante: encarrilar la eliminatoria y hacer la vuelta en Vallecas lo más plácida posible. Todo para igualar el listón del conjunto rayista en Europa, ya que en la temporada 2000-01 alcanzó los cuartos de final de la Copa de la UEFA, su mejor registro en el continente y ronda en la que le eliminó el Deportivo Alavés.

El de este jueves también será otro examen para la capacidad ofensiva del equipo entrenador por Iñigo Pérez, aunque en Europa es otra historia. Mientras en LaLiga EA Sports apenas han marcado 27 goles en 27 jornadas --solo el Real Oviedo (17), el Alavés (25) y el Getafe CF (23) han marcado menos--, en la Conference ha convertido 13 goles en 6 encuentros, solo por detrás del AEK (14).

Mientras el conjunto madrileño se prepara para defender y neutralizar al delantero chadiano Marius Mouandilmadji, 'pichichi' de la competición con 7 goles --ha hecho 5 goles en los últimos 4 partidos--, Iñigo Pérez debe decidir si continúa con rotaciones o si se decanta por sus 'habituales', después del reciente empate (1-1) en el Sánchez-Pizjuán. No estarán los no inscritos Fran Pérez o Carlos Martín, por lo que será el turno de pesos pesados como Álvaro García, Óscar Valentín o Isi Palazón.