El Rayo quiere rematar el trabajo en Atenas para romper su techo europeo

Isi Palazon of Rayo Vallecano celebrates a goal with teammates during the UEFA Conference League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Rayo Vallecano and AEK Athens FC at Estadio de Vallecas on April 09, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano visita este jueves (21.00 horas) al AEK Atenas en la vuelta de los cuartos de final de la Conference League 2025-26, duelo en el que debe defender el contundente 3-0 de la ida en Vallecas para pisar por primera vez en su historia unas semifinales continentales, en su primera participación europea en 25 años.

Los pupilos de Iñigo Pérez están a un solo paso de romper su techo continental avanzando a las semifinales de la Conference, en su regreso a una competición europea un cuarto de siglo después de la última vez- entonces fueron eliminados por el Deportivo Alavés en los cuartos de final de la Copa de la UEFA-.

El camino del conjunto rayista en esta Conference está siendo de notable alto, con 8 victorias, 1 empate y 2 derrotas, incluida la fase previa. El Rayo hizo buena parte del trabajo en la ida aprovechando la fuerza de Vallecas y venciendo por 3-0, en la quinta victoria con la portería a cero demostrando que es un equipo que se construye desde la solidez en su portería.

Sin embargo, su irregularidad como visitante genera cierta incertidumbre, después de sufrir cinco derrotas lejos de Vallecas en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, solo ganando uno de ellos. Más teniendo en cuenta que el AEK solo ha perdido tres partidos este curso en un fuerte Allwyn Arena de Atenas, donde los griegos han celebrado 18 triunfos en lo que va de temporada.

Aunque solo por tres o más goles -diferencia que necesitan para al menos igualar el cruce-, como el último ante sus aficionados, el 22 de marzo, en el que venció por 3-0 al Kifisia. Ahora, lidera el grupo por el campeonato con cinco puntos de distancia sobre el PAOK y el Olympiacos, cuando solo restan cinco encuentros para decidir el título.

Los de Marko Nikolic ya remontaron en la temporada 1976-77, cuando en los cuartos de final de la Copa de la UEFA perdieron la ida ante el Queens Park Rangers también por 3-0 y convirtieron ese mismo resultado ante sus aficionados, avanzando finalmente en los penaltis a 'semis' -su mejor resultado europeo-, por lo que el equipo madrileño no debe relajarse y solo dedicarse a proteger su ventaja.

Los franjirrojos vienen de perder en LaLiga EA Sports por un contundente 3-0 en Son Moix, la segunda derrota seguida sin marcar y que les metió de nuevo en la lucha por la permanencia. Y es que la zona de peligro la marca ahora el Elche CF con 32 puntos, por los 35 que tienen los vallecanos, que marchan decimoterceros.

En el terreno puramente deportivo, Iñigo Pérez no podrá contar con los no inscritos Fran Pérez, Randy Nteka, Jozhua Vertrouwd, Carlos Martín y Abdul Mumin, pero el resto están sanos. Así, apuntan a la titularidad jugadores como Jorge de Frutos, Alemao, Unai López o Isi Palazón, que fueron suplentes en Son Moix.

En el AEK, no podrá saltar el césped el sancionado Luka Jovic, ex del Real Madrid y autor de 20 goles esta temporada, pero sí lo hará Aboubakary Koita, máximo goleador de los griegos en la competición con cuatro tantos.