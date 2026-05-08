El Rayo, de Segunda 'B' a deslumbrar a Europa en menos de 20 años

May 7, 2026: célébration de l'équipe de Rayo Vallecano avec ses supporters - Europa Press/Contacto/Elyxandro Cegarra

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano eliminó al Estrasburgo francés para jugar la final de la Conference League 2025-26 y luchar por levantar el primer título europeo en sus más de 100 años de historia y solo cinco años después de su último ascenso a la máxima categoría del fútbol español, para el orgullo de un barrio que ve al equipo de toda la vida a un solo paso de conquistar Europa.

El conjunto de la franja y su leal afición se han ganado ilusionarse en su regreso a una competición europea 25 años después, tras una trayectoria marcada por esa expresión de 'equipo ascensor'. Ahora, tras 102 años desde su fundación, pueden alzar el próximo 27 de mayo en Leipzig (Alemania) ante el Crystal Palace inglés la Conference, tercera competición continental.

"El barrio, el pequeño, logró llegar a un lugar donde algunos gigantes no pudieron y esa también es nuestra satisfacción", definió el portero Augusto Batalla después de ponerse la capa de héroe en Alsacia parando un penalti en el descuento. Y es la realidad, porque el Rayo se ha movido por los fangos del fútbol español antes de esta experiencia exitosa en Europa.

Hace no mucho, en 2001, ya habitó, con una plaza por 'fair play', los lares europeos en la Copa de la UEFA, y alcanzaron los cuartos de final. Después, vino una de las etapas más complicadas y duras de la entidad. En 2004, se confirmó su descenso a la Segunda División B, tercera categoría y fuera del fútbol profesional, donde pasó cuatro de las cinco temporadas que estuvo en esa clase.

Y en la 2007-08 logró su cuarto ascenso a la categoría de plata, donde ha militado en 38 cursos -donde más en su historia y el único título profesional de su historia-, para iniciar una etapa de ascensos y descensos constantes. Aún así, la gente del barrio siempre estuvo ahí, sin necesidad de recorrer Europa y tocar metal continental para amar a la franja, que ahora saborea con más intensidad una oportunidad que adquiere mucho más valor por todo lo vivido en el pasado.

Hace solo cinco años, en 2021, el Rayo Vallecano de Andoni Iraola se coló en el 'playoff' de ascenso a Primera División como sexto clasificado y logró devolver al equipo a la élite eliminando al Girona en la final en Montilivi y pese a haber perdido la ida en Vallecas. Ahí empezó a forjarse el núcleo de este Rayo, que nunca ha dejado a un lado la idiosincrasia de un club que también ha tenido que combatir contra la inestabilidad institucional.

Con el técnico vasco, el conjunto madrileño era un equipo con identidad y cumplió en su regreso a Primera, incluso muy cerca de alcanzar la final de la Copa del Rey. Pero un baile en los banquillos tras la salida de Iraola estuvo a punto de derrumbar todo el trabajo hecho, hasta que Iñigo Pérez cogió las riendas del equipo en febrero de 2024 cuando el equipo estaba a solo siete puntos del destenso.

'La Franja' se salvó y pudo construir un proyecto liderado por jugadores como Óscar Trejo, Isi Palazón, Álvaro García u Óscar Valentín, y practicando un fútbol valiente bajo la batuta del joven técnico navarro. Y esto les permitió igualar su mejor temporada histórica -ya lo hicieron con Paco Jémez en 2012- y conseguir la plaza para la Conference.

En su experiencia europea, Vallecas ha sido un fortín en el que cualquiera se empequeñece ante la competitividad feroz del Rayo. Después de una previa dura, se aseguró estar en la fase de liga, en la que solo perdió un encuentro colándose en el 'top 8'. Los de Iñigo Pérez superaron al Samsunspor turco y supieron sufrir en Atenas para echar al AEK en cuartos de final.

Y en Estrasburgo, en el momento indicado, firmaron el mejor partido de etapa Iñigo Pérez, con 22 remates totales, 8 de ellos a puerta, para sacar el billete a la final de Leipzig, solo dos días antes de celebrar su 102º aniversario. El equipo del barrio, con uno de los presupuestos más bajos de la máxima categoría del fútbol español, le ha dado una final a Vallecas, que ahora no solo sueña con el título, sino que tiene argumentos para creer.