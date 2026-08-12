El Rayo traspasa a Chavarría y Mendy a Chelsea y Hull City

Archivo - Pep Chavarria of Rayo Vallecano kicks the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Girona FC at Estadio de Vallecas on May 11, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lateral español Pep Chavarría se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Chelsea, al que llega traspasado procedente del Rayo Vallecano y con el que firma un contrato hasta 2031, mismo camino hacia la Premier que siguió Nobel Mendy, nuevo jugador del Hull City como también anunció el equipo español.

Chavarría llega al conjunto de Stamford Bridge después de haber disputado 44 partidos la temporada pasada en el Rayo Vallecano, en la que disputó la final de la UEFA Conference League, donde cayó por la mínima ante el Crystal Palace.

Además, durante los últimos cuatro años, Chavarría ha sido un pilar fundamental del Rayo, ayudando al club madrileño a hacer historia, con dos octavos puestos consecutivos en La Liga EA Sports durante las dos últimas temporadas y la clasificación para una final europea.

El de Figueres afirmó que está deseando ponerse a las órdenes de Xabi Alonso y expresó que estar en el Chelsea "es un sueño", ya que es "uno de los clubes más grandes del mundo". "Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a alcanzar el éxito", agregó.

Poco después, el conjunto madrileño informó sobre el traspaso de Mendy, internacional con Senegal de 21 años. "Rayo Vallecano de Madrid y Hull City han alcanzado un acuerdo para la transferencia definitiva de Nobel Mendy. Desde el club le deseamos a Nobel mucha suerte en su nueva etapa", dijo el comunicado en su página web.

El defensor fichó por cinco temporadas, según apuntó el equipo inglés y "por una cantidad récord", después de jugar la última campaña en el Rayo cedido por el Real Betis. Mendy hizo su debut profesional con el Paris FC en la Ligue 2 y disputó tres partidos con el equipo parisino antes de unirse al Betis, inicialmente cedido, en septiembre de 2023.