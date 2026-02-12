El Rayo Vallecano-Atlético de Madrid de este domingo se jugará en Butarque

Archivo - Pep Chavarria of Rayo Vallecano and Giuliano Simeone of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Rayo Vallecano at Riyadh Air Metropolitano stadium on Septembe - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha informado de que el partido entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, programado para el próximo domingo a las 16.15 horas y correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio Ontime Butarque y no en el Estadio de Vallecas tras los estudios realizados al terreno de juego por los técnicos de la patronal liguera.

Así lo anunció este jueves el ente liguero "una vez terminados los trabajos de auditoría e inspección del terreno de juego del estadio de Vallecas por los técnicos de LaLiga y por reconocidos técnicos independientes", según su comunicado de prensa.

Desde el organismo liguero subrayaron que pese a los "intensivos trabajos" realizados por la entidad vallecana desde la pasada semana para acondicionar el césped bajo la monitorización y coordinación constante de LaLiga, los informes acreditan que el terreno de juego "no reúne todavía las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los futbolistas y equipo arbitral, con el consiguiente riesgo de lesiones".

Luego LaLiga lamentó "profundamente" que este encuentro "no pueda desarrollarse en las condiciones inicialmente previstas, especialmente por el impacto que esta situación tiene en los aficionados de ambos equipos, que siempre son la razón de ser del fútbol", acorde a la misma nota de prensa, manifestando que su decisión cuenta "con la aprobación de todos los clubes e instituciones implicadas".

Así, LaLiga reconoció y puso "en valor" los esfuerzos realizados por el Rayo Vallecano para tratar de encontrar la mejor solución posible tras acometer el cambio completo del césped del terreno de juego, y las condiciones climatológicas adversas que han sobrevenido durante estas dos últimas semanas, mientras se ejecutaban estos trabajos.

"Como siempre, LaLiga actúa en el ejercicio de las funciones que legalmente tiene atribuidas, con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato. Garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público", concluyó el comunicado.