El Rayo Vallecano completa los octavos de final de Copa del Rey

Alvaro Garcia of Rayo Vallecano controls the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Getafe CF at Estadio de Vallecas on January 2, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano completó los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026 después de derrotar por 1-3 este martes en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Granada CF de LaLiga Hypermotion tras una reacción en la segunda parte.

El conjunto franjirrojo volvió a tener problemas en el torneo del 'k.o', donde el técnico Íñigo Pérez apostó por las rotaciones de cara a mejorar sus prestaciones de un equipo que no gana en LaLiga EA Sports desde el pasado mes de octubre y que lo pasó mal sobre todo en la primera mitad.

El Granada CF salió intenso en busca de dar una nueva sorpresa de un conjunto de la Segunda División en esta ronda de los dieciseisavos de final y encontró pronto el premio con el tempranero tanto de Pablo Sáenz. El Rayo intentó reaccionar con el paso de los minutos, pero no encontró fluidez ofensiva para igualar.

Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad, donde el conjunto vallecano fue mejor, ayudado por el rápido gol de Álvaro García. Los cambios de Íñigo Pérez fueron ampliando la superioridad y Pedro Díaz, con ayuda de Astralaga, puso el 1-2 cuando el choque entraba en su recta final. Cárdenas evitó el 2-2 de Sáenz y, ya en el añadido, un gol en propia puerta de Flores sentenció el billete franjirrojo.