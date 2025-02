El Rayo Vallecano defiende Europa ante un urgido Valladolid

Archivo - Ivan Sanchez of Real Valladolid and Sergio Camello of Rayo Vallecano during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Rayo Vallecano and Real Valladolid at Estadio de Vallecas on May 04, 2023, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / Afp7 / Europa Press - Archivo