El Rayo Vallecano malgasta su ventaja en Bratislava

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano ha perdido este jueves por 2-1 en su visita al SK Slovan Bratislava durante la jornada 4 en la liguilla de la Conference League, encajando así los madrileños su primera derrota del curso en esta competición y habiendo malgastado un gol de ventaja en la primera mitad.

En el Estadio Tehelné pole de Bratislava (Eslovaquia), se le anuló a Andraz Sporar un gol tempranero para los locales, que además se vieron por debajo en el marcador en el 24'. El portero rayista Augusto Batalla envió un pase en largo, la defensa del Slovan se comió el bote y lo domó Fran Pérez para acercarse a la frontal del área y marcar un zurdazo con comba.

Sin embargo, poco después tuvo un susto el Rayo debido a una malísima caída de Iván Balliu tras un salto, cuyo golpe con el cuello en el suelo provocó que fuese cambiado de inmediato. Su sustituto, Andrei Ratiu, creó peligro más adelante con un remate que apenas incordió al guardameta rival.

Después del descanso, el conjunto eslovaco volvió mejor y Guram Kashia lo plasmó rápidamente con el 1-1 al rematar de diestra dentro del área un centro de Róbert Mak a un palmo del césped, habiendo generado una ocasión en segunda jugada. Casi en 'shock', los pupilos de Íñigo Pérez encajaron el 2-1 en el minuto 52 por un error entre Florian Lejeune y su guardameta.

El central francés recibió de Batalla, dudó qué hacer e intentó pasar de nuevo al portero; pero el balón iba tan flojo que Nino Marcelli lo controló y asistió de tacón a Alasana Yirajang para que marcase a puerta vacía. Poco tardó la respuesta franjirroja en un difícil remate de 'Alemão' Zurawski tras un centro de Jorge de Frutos, aunque sin éxito.

Tampoco embocó la pelota Álvaro García con un disparo en el 75', justo antes de que el Slovan rozase su tercer gol en un contragolpe guiado por Yirajang y que culminó Marcelli en fallo. Con una constante disputa en el ritmo del partido, el reloj se agotó y apenas Fran Pérez había puesto en aprietos al guardameta Dominik Takac, igual que Alemão anduvo fallón.

Esta derrota dejó al Rayo en un pelotón de equipos con 7 puntos y en plena lucha por ocupar un hueco del top 8. Por su parte, el Slovan estrenó su casillero de triunfos en esta Conference League 2025/26 y sus 3 puntos aún lo mantienen buscando acceder a los dieciseisavos de final.