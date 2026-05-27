May 7, 2026: célébration de l'équipe de Rayo Vallecano avec ses supporters - Europa Press/Contacto/Elyxandro Cegarra

El Rayo Vallecano pierde su final europea

El equipo madrileño no pudo con un Crystal Palace que se llevó la Conference League con gol de Mateta

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano perdió (1-0) este miércoles con el Crystal Palace la primera final europea de su historia en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), una Conference League que voló a Londres con el gol de Jean-Philippe Mateta en el minuto 51.

El conjunto español cedió ante un equipo inglés con el mismo objetivo de estrenar su palmarés internacional. Los de Iñigo Pérez fueron un quiero y no puedo, serios en la primera mitad, con dos buenas ocasiones de Alemao y Unai López, pero algo por debajo de la intensidad londinense en la reanudación que trajo el gol.

Mateta aprovechó un balón repelido por Augusto Batalla para decantar una final igualada que frustró el sueño de un Rayo que llegó más lejos que nunca. Tras dos años y medio, y en su adiós al banquillo del Palace, el austriaco Oliver Glasner llevó al club de Londres a su primer título europeo, como logró estrenar la vitrina doméstica con FA Cup y Community Shield en la 2024/25.

Al equipo de la franja le faltó algo de inspiración, algo de fortuna para dibujar Vallecas en el mapa. El cuadro madrileño lo dio todo e incluso tuvo las dos mejores ocasiones del primer tiempo, después de un fuerte arranque en el no se negoció el esfuerzo. Los dos equipos mordieron en la presión, con Adam Wharton e Isi Palazón como los dos jugadores que enganchaban las acciones de ataque.

El jugador inglés, que era duda por su última lesión, puso a prueba a una defensa rayista que contó con Florian Lejeune a nivel mariscal. Los de Iñigo Pérez se multiplicaron, como en el intento de incordiar al menos a Mitchell, cuando el gol parecía cantado, pero también llegaron, con la que perdonó Alemao y un disparo desde la frontal de Unai, después de un pequeño parón por una emergencia médica en la grada. Esa alta intensidad solo la mantuvo el Palace.

La reanudación fue como el minuto uno para los ingleses, y realmente el 46 para el equipo español. La diferencia entre Premier y Liga quizá asomó entonces, y el físico londinense encerró a un Rayo en apuros. Un disparo de Wharton lo dejó algo comprometido Batalla, justo a los pies de Mateta, quien no perdonó el gol (1-0).

Entonces, el Rayo se rompió, perdió balones y vio rondar el segundo en las botas de un Yeremy Pino vertical en la transición y casi letal de falta directa, un lanzamiento del internacional español que golpeó en los dos postes y no entró de milagro. Los de Vallecas mejoraron con los cambios, pero la fe que pusieron el Pacha Espino o Sergio Camello no fue suficiente.

El Palace defendió bien y logró que pasaran pocas cosas, convirtiendo Leipzig en un mar de lágrimas vallecanas. La quinta edición de la Conference fue para un equipo inglés, como la ganó el año pasado el Chelsea y en 2023 el West Ham, y también el billete a la Liga Europa, con un Glasner que se ganó la estatua en el Selhurst Park, como ya había dejado huella en el Eintracht Frankfurt en 2002.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CRYSTAL PALACE, 1 - RAYO VALLECANO, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

CRYSTAL PALACE: Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino (Guessand, min.80) y Mateta (Larsen, min.76).

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarría; Valentín (Mendy, min.63), Unai López (Pedro Díaz, min.63); De Frutos (Camello, min.70), Isi Palazón (Ilias, min.77), Álvaro García (Pacha, min.70); y Alemão.

--GOL:

1 - 0, min.51, Mateta.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Wharton (min.42), Pino (min.74) y Riad (min.82) por parte del Palace. Y a Ciss (min.20), Isi (min.23), López (min.48), Álvaro (min.62), Mendy (min.85) y Espino (min.92) en el Rayo.

--ESTADIO: Red Bull Arena (Leipzig), 39.176 espectadores.