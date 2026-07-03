El RC Deportivo paga al RCD Mallorca la cláusula de Leo Román

Archivo - Leo Roman of RCD Mallorca gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and RCD Mallorca at Ciutat de Valencia stadium on May 17, 2026, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo confirmó este viernes que ha ejecutado la cláusula de rescisión del contrato del portero español Leo Román, hasta ahora propiedad del RCD Mallorca y al que ha hecho un contrato por las próximas cinco temporadas.

El guardameta balear llega al conjunto gallego, ascendido este año a LaLiga EA Sports, tras disputar 40 partidos en Primera División durante las dos últimas temporadas (2024-2025 y 2025-2026) con el equipo bermellón.

Anteriormente, el ibicenco, que debutó precisamente con la selección española el pasado 4 de junio en el Estadio ABANCA Riazor, defendió la portería del Real Oviedo en LaLiga Hypermotion durante la temporada 2023-2024, en la que participó en 42 encuentros, manteniendo la portería a cero en 14 de ellos.

"Con la incorporación de Leo Román, el RC Deportivo refuerza una posición estratégica con un joven portero de proyección internacional, que se integrará al proyecto blanquiazul de cara a las próximas temporadas", señaló el equipo coruñés.

El RCD Mallorca, descendido esta pasada temporada a LaLiga Hypermotion despidió al guardameta. "El RCD Mallorca agradece enormemente su compromiso y profesionalidad y le desea la mayor de las suertes en el futuro", indicó.