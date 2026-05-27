RCD Espanyol y Tennium potenciarán el 'matchday' del RCDE Stadium hasta 2027

Supporters of RCD Espanyol during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Levante UD at RCDE Stadium on April 27, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha alcanzado un acuerdo con Tennium para impulsar el desarrollo y la optimización del 'matchday' del RCDE Stadium, en una apuesta por reforzar la experiencia del aficionado y maximizar los ingresos en día de partido, según informó este miércoles la entidad blanquiazul.

El acuerdo, con vigencia hasta 2027, supone un nuevo paso en la modernización del modelo de negocio del club catalán en torno al día de partido, apoyándose para ello en un socio internacional especializado en la creación y gestión de eventos deportivos.

En el marco de esta alianza, Tennium ofrecerá servicios de asesoramiento estratégico y soporte operativo al Espanyol en la implementación, desarrollo y optimización de su negocio de 'matchday', abarcando áreas como 'hospitality', 'ticketing' y restauración. Y la compañía colaborará en la transformación de la oferta VIP mediante la redefinición de productos y el apoyo al área comercial para potenciar su comercialización.

Asimismo, el club acometerá inversiones destinadas a la creación y renovación de espacios de 'hospitality' en el RCDE Stadium con el objetivo de ampliar y diversificar su oferta para empresas, patrocinadores y aficionados. También se reforzará la propuesta gastronómica en estas áreas mediante una mejora integral de los servicios de catering, con una oferta más variada y orientada a una experiencia premium.

El CEO del Espanyol, Mao Ye Wu, destacó que el acuerdo representa "un paso estratégico" en la voluntad del club de "seguir modernizando el área de 'matchday'", mientras que el CEO de Tennium, Kristoff Puelinckx, aseguró que la alianza permitirá trasladar la experiencia de la compañía en grandes eventos deportivos al entorno de estadio y contribuir al crecimiento de esta área de negocio.