El Real Betis conquista el título del I Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures - PABLO MORENO/LALIGA

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se ha proclamado campeón de la primera edición del Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures, torneo disputado en el Estadio Municipal Los Arcos de la localidad madrileña de Brunete con 20 equipos de todo el mundo, después de imponerse en la final al CR Flamengo brasileño (3-1).

Un gol de Carlos Leonardo con un tiro cruzado a la escuadra permitió al conjunto carioca marcharse por delante al descanso (0-1). Nada más reanudarse el choque, Ameri peleó un balón en el área que parecía perdido, recogió el balón rebotado tras el despeje del portero y marcó a placer para poner el empate, y el segundo tanto verdiblanco llegó tras un saque de banda lateral y una salida en falso del portero, con Jasper dándole la vuelta al marcador con una volea. Lucas, con un disparo desde fuera del área, cerró la cuenta.

Por su parte, el FC Barcelona, con un doblete de Destiny Ejiofor -que se convirtió en máximo goleador del campeonato con siete tantos-, logró el tercer puesto del torneo derrotando al Paris Saint-Germain (2-0). En un partido de exhibición especial, el Real Madrid se impuso a Boca Juniors por 3-2 en la tanda de penaltis.

Tras la final, Javier Secano, centrocampista y capitán del Real Betis, fue nombrado MVP del torneo. El máximo goleador fue Destiny Ejiofor del FC Barcelona, mientras que Kurtis Riviere del PSG fue premiado como el mejor portero.

El Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures fue organizado por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena y, coincidiendo con el 30º aniversario del torneo, reunió por primera vez a 20 equipos de élite procedentes de cinco continentes.