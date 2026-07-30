El Real Betis presenta su tercera equipación con "profundidad y dinamismo"

El Real Betis Balompié presentando su tercera equipación para la temporada 2026-27 - REAL BETIS BALOMPIÉ

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis hizo pública este jueves la tercera equipación de la marca deportiva Hummel para la próxima temporada 2026-27, con un diseño que aporta "profundidad y dinamismo", y basado en un patrón de franjas verticales, en azul eléctrico y negro, junto a un rematado con un acabado gráfico de efecto "brochazo".

"Este recurso visual aporta profundidad y dinamismo al conjunto, reinterpretando de forma innovadora el característico patrón de barras asociado a la identidad del Real Betis Balompié. El diseño se despliega de forma completa en la espalda de la camiseta", expresó el comunicado del club verdiblanco.

La nueva camiseta está confeccionada con un tejido técnico estructurado de alto rendimiento, con una tecnología, TechPro, que mejora sus prestaciones, proporcionando una mayor transpirabilidad, comodidad y rendimiento durante la práctica deportiva.

"Los detalles en verde flúor generan un contraste de alta visibilidad que realza los diferentes elementos gráficos y refuerza la identidad visual del conjunto, presente también en el escudo del Club, bordado en contraste flúor y negro", detalló el Real Betis.

Además, tanto el logotipo de Hummel como el escudo se presentan mediante bordados de "alta definición", ofreciendo un acabado 'premium' con una excelente resistencia al desgaste. "Esta combinación de materiales técnicos, acabados de calidad y detalles bordados aporta una estética cuidada y un valor añadido tanto a nivel funcional como visual. En el interior del cuello figura el mensaje 'Siempre estuve a tu lado', frase icónica de uno de los cánticos habituales de la afición bética", concluyó el anuncio.