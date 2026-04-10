La Real busca Europa antes de la final copera y Elche y Valencia viven un derbi importante

Archivo - Toni Martinez of Deportivo Alaves competes for the ball with Benat Turrientes of Real Sociedad during the Copa del Rey Quarter Final match between Deportivo Alaves and Real Sociedad at Mendizorrotza on February 4, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad intentará no pensar demasiado en el reto de la final de la Copa del Rey Mapfre ante el Atlético de Madrid de la semana que viene en su derbi ante un necesitado Deportivo Alavés en busca de afianzar su candidatura a jugar en Europa a través de LaLiga EA Sports, mientras que el Elche CF y el Valencia CF vivirán un derbi importante en su pelea por la permanencia, en partidos correspondientes a la jornada 31 del campeonato doméstico que se juegan este sábado.

El sábado 18 de abril está marcado en rojo para la Real Sociedad. En poco más de una semana, el conjunto guipuzcoano intentará levantar su tercer trofeo copero ante el Atlético de Madrid y esa ambición la tiene que tratar de aparcar en Anoeta cuando reciba (14.00 horas) a un Alavés que tiene otros objetivos diferentes.

Así, mientras que el equipo 'txuri-urdin', séptimo clasificado con 41 puntos, pelea por un posición europea a través de la Liga sin esperar a si levanta el título en La Cartuja de Sevilla, con la quinta posición que podría dar billete a la Liga de Campeones a cuatro puntos; el 'babazorro' marcha decimoquinto con tres de ventaja sobre el descenso que marca el Elche CF.

La Real, menos regular que hace unas semanas, intentará mantener su buena línea en casa donde no pierde desde hace más de cuatro meses cuando cayó ante el Girona FC (1-2), aún con Sergio Francisco en el banquillo. Con 'Rino' Matarazzo ha convertido en un fortín su feudo y entre Liga y Copa son nueve partidos sin perder y con sólo el Real Oviedo y el Atlético de Madrid siendo capaces de arañar un punto en LaLiga EA Sports.

Enfrente, un Alavés que busca coger la mejor línea posible desde la llegada de Quique Sánchez Flores como reemplazo de Eduardo Coudet y que se plantará en San Sebastián con tres partidos sin perder, aunque sólo cinco puntos sumados, con dificultades a domicilio, aunque en su última salida ganó en el ABANCA Balaídos al RC Celta 3-4 tras ir abajo 3-0, y con ciertas ganas de revancha contra el conjunto donostiarra, verdugo en la Copa.

Matarazzo debe decidir cómo configura su once y si piensa mucho en esta final de Copa reservando a jugadores, aunque lo más probable es que aproveche la ocasión para dar minutos al japonés Take Kubo que lleva sin jugar desde el pasado 18 de enero. Igor Zubeldia, Jon Martín, Jon Gorrotxategui y Yangel Herrera serán bajas.

Por su parte, Sánchez Flores podría poner de nuevo en su once titular al delantero argentino Lucas Boyé, suplente por una fascitis plantar en la pasada jornada en el empate in extremis en casa ante el CA Osasuna donde firmó el 2-2 final desde el punto de penalti, y recupera a Denis Suárez tras cumplir sanción.

EL ELCHE QUIERE METER EN PROBLEMAS AL VALENCIA

Posteriormente, a las 16.15 horas, en el Estadio Martínez Valero se vivirá otro derbi regional, entre el Elche CF y el Valencia CF, dos equipos que se encuentran con urgencias clasificatorias, sobre todo los franjiverdes que está en unos puestos de descenso que quieren volver a acercar peligrosamente a los 'che'.

El conjunto que entrena Éder Sarabia no consigue salir de su mala línea en este año 2026 y volvió la pasada jornada a la senda de la derrota tras caer en un duelo directo con el Rayo Vallecano (1-0) y después de haber roto su mala racha ante el RCD Mallorca (2-1). El revés en Vallecas le dejó antepenúltimo, a dos puntos de la permanencia que marcan el Sevilla FC y los bermellones, y ahora espera dormir toda la semana próxima fuera del peligro para lo que necesita en primer lugar volver a ser fuerte ante su público.

El equipo alicantino ha bajado algo sus prestaciones en el Martínez Valero, pero sigue siendo un hueso duro de roer en su estadio donde esta temporada sólo han ganado el FC Barcelona y el Villarreal CF, ambos en este fatídico 2026, donde al menos ha conseguido sumar en sus tres últimos choques como local.

Animado por esa mayor solidez recibirá a un Valencia CF muy irregular y que tampoco logra dar con la tecla que le pueda aupar a una zona más cómoda de la clasificación y que arroje tranquilidad en un club de nuevo amenazado por el miedo del descenso tras perder en Mestalla ante el RC Celta (2-3).

El conjunto valencianista perdió la oportunidad de acercarse a la franja de los 40 puntos que suele dar más tranquilidad y se quedó con 35, a sólo seis del Elche CF, al que ya no pudo batir en la primera vuelta (1-1). Los de Carlos Corberán no son excesivamente fiables a domicilio, con sólo tres victorias lejos de Mestalla, aunque todas ellas han llegado precisamente en este 2026 y visitan un escenario donde ganaron en sus dos últimas visitas.

Sarabia tendrá la baja por sanción del central Pedro Bigas y la duda del centrocampista Marc Aguado para un once donde André da Silva y Álvaro Rodríguez pugnan por acompañar arriba a Rafa Mir, mientras que Corberán ha perdido por lesión a Unai Núñez para una defensa ya sin José Copete, Dimitri Foulquier y Mouctar Diakhaby y podría introducir novedades como Sadiq Umar, Filip Ugrinic y Lucas Beltrán.

--HORARIOS DEL SÁBADO Y DOMINGO DE LA JORNADA 31 DE LALIGA EA SPORTS.

Real Sociedad - Alavés. García Verdura (C.Catalán) 14.00.

Elche - Valencia. Hernández Maeso (C.Extremeño) 16.15.

Barcelona - Espanyol. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 18.30.

Sevilla - Atlético. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 21.00.