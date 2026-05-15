El Real Madrid alarga su desamor con la Liga y su maldición con los técnicos españoles

15 May 2026, Spain, Madrid: Vinicius Junior of Real Madrid CF falls during the Spanish Primera Divisopn soccer match between Real Madrid CF and Real Oviedo at the Santiago Bernabéu. Photo: Gokhan Taner/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Gokhan Taner/SOPA Images via ZUM / DPA

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid perdió el Clásico y la Liga en Barcelona el pasado domingo, para firmar su segundo curso consecutivo sin levantar ningún gran título y un nuevo desencanto en la competición doméstica, que ha conquistado en dos ocasiones en las últimas seis temporadas, y que no lo consigue de manera consecutiva desde hace 18 años, siendo el último técnico español en lograrlo ya hace más de dos décadas.

Hace dos años de la última Liga conquistada por el Real Madrid. Fue en esa temporada 2023-2024 en la que irrumpió de manera sobresaliente el recién llegado Jude Bellingham, superando la veintena de goles, con un Vinícius Júnior clave para que el 'Rey de Europa' se hiciera con la 'Decimoquinta' y en un vestuario guiado por el sosegado Carlo Ancelotti.

Después, llegó Kylian Mbappé tras años de intentos fallidos, y parecía que el proyecto subiría a un nivel superior, pero no fue así. La retirada de Toni Kroos con la Champions bajo el brazo trastocó más de lo esperado a la estructura de la plantilla, sin el equilibrio que la convirtió en campeona de Europa y de LaLiga EA Sports en 2024.

Y las dos últimas temporadas son un ejemplo de la mala relación que existe entre el Real Madrid y la competición doméstica desde que arrancó el siglo XXI. De las últimas 26 Ligas, el conjunto merengue solo se ha apuntado 9 de las 36 que lucen en sus vitrinas -4 en la última década-. Además, después de perder en el Spotify Camp Nou, enlazó dos años sin ganar la Liga por primera vez desde 2019, cuando también el Barça conquistó dos campeonatos seguidos con holgura de puntos.

De hecho, desde que el club madridista levantó la deseada décima Copa de Europa en la final de 2014, ha ganado una Champions cada 2,16 años, mientras que han salido victorioso en Liga una vez cada 3,25 años. Esto evidencia lo complicado que es para el Real Madrid revalidar el título doméstico de la regularidad.

Para encontrar la última vez que el club merengue ganó dos Ligas consecutivas hay que remontarse a las temporadas 06-07 y 07-08. En la primera, dirigidos por el italiano Fabio Capello, los blancos remontaron en la recta final del campeonato una distancia de 7 puntos, con un triunfo (3-1) en la última jornada sobre el RCD Mallorca, también con épica, con goles de José Antonio Reyes y Diarra. La diferencia de goles favorables ante el Barça les sirvió para proclamarse campeones.

Un año después, también levantaron la Liga, sin excesivas complicaciones, con el alemán Bernd Schuster en el banquillo y un colchón más amplio sobre el segundo clasificado, el Villarreal CF, mientras el FC Barcelona quedó muy rezagado a 18 puntos de los merengues.

Desde entonces, el Rea Madrid ha sido campeón en 2012, en la Liga de los 100 puntos y los 121 goles con el portugués José Mourinho como entrenador; 2017, con el francés Zinédine Zidane y con doblete en Champions; 2020, la Liga más 'larga' por el parón debido a la pandemia del coronavirus y de nuevo con 'Zizou', 2022, ya con Carlo Ancelotti y en el penúltimo doblete Liga y Champions; y 2024, la última del italiano y también acompañada del título continental.

En 2013 no pudo reeditar éxito en una temporada con mucha tensión e inestabilidad en el último año de Mourinho y con el FC Barcelona de Tito Vilanova igualando la marca de los 100 puntos. En 2018, a pesar de levantar la tercera Champions consecutiva con Zidane, firmó un curso para olvidar en Liga, tercero y a 17 puntos del campeón, dos menos que al año siguiente, en ambos años acabando incluso tercero.

En 2021, fue el Atlético de Madrid, en el último título conquistado por el conjunto entrenado por Diego Pablo Simeone, el que arrebató por solo dos puntos la posibilidad de repetir en lo más alto en una temporada sin público en los estadios por la pandemia y donde estuvo a punto de remontar una gran desventaja como hiciese en 2016. Y en 2023, el Barça de Xavi Hernández superó a los madridistas, que se quedaron a una decena de puntos de los azulgranas.

LA SOMBRA DE VICENTE DEL BOSQUE

Y esta temporada, a 11 puntos del campeón FC Barcelona a falta de dos jornadas tras el triunfo este jueves sobre el descendido Real Oviedo y la derrota 'culer' en Vitoria, ha sido una más en la que la apuesta por un técnico nacional, hasta en dos ocasiones -con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa-, no ha funcionado.

De hecho, el último entrenador español que ha triunfado en el Real Madrid es Vicente del Bosque. El salmantino fue el recurso a finales de 1999 para ocupar el hueco dejado por el destituido John Benjamin Toshack y logró cuajar, con siete títulos, entre ellos las Champions de 2000 y 2002, en cuatro temporadas y 185 partidos.

Después, Florentino Pérez decidió no renovar el contrato a Del Bosque al final de la campaña 2002-2003, a pesar de haber ganado la Liga. Por lo que hace más de 20 años que un técnico nacional no es exitoso en el exigente banquillo madridista por donde han pasado José Antonio Camacho, Mariano García Remón, Juan Ramón López Caro, Rafa Benítez, Julen Lopetegui, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Ninguno fue capaz de ganar ningún trofeo.