El Real Madrid amortigua el golpe en Elche

Los de Xabi Alonso empataron por segunda jornada seguida a remolque del gran partido ilicitano

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid no pudo (2-2) con el Elche este domingo en una disputada jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Martínez Valero, segundo empate seguido de los blancos, que alargan sus dudas en el regreso del parón por selecciones y ven encoger su liderato.

El equipo de Xabi Alonso fue superado durante muchos minutos por la gran actuación de un Elche que, a pesar de que lleva seis partidos sin ganar, está dejando un sonoro regreso a Primera. El equipo ilicitano brilló con el balón, con Aleix Febas a los mandos, y se adelantó dos veces a un Madrid descafeinado.

El primer tiempo fue un buen aperitivo, con Thibaut Courtois e Iñaki Peña luciendo para mantener el 0-0 al descanso, y en el segundo llegaron los goles. El propio Febas y Álvaro Rodríguez rozaron la campanada para los de Eder Sarabia pero, tirando del balón parado, Dean Huijsen y Jude Bellingham respondieron.

El choque fue de puro desgaste, de uno contra uno por todo el campo, con un Elche valiente que jugó con fuego por la calidad de los blancos en caso de perder algún balón en zona comprometida. Sin embargo, fue la recuperación de Héctor Fort ante Álvaro Carreras la que dio la primera gran ocasión a Rafa Mir para los locales.

Courtois detuvo esa y otra de André Silva, quien se equivocó también en otra buscando el pase en vez del remate. Las del Madrid, los paradones de Peña, fueron de un Mbappé que dio profundidad a los blancos, mientras Vinícius esperaba en el banquillo. El 'tiki-taka' de los de Sarabia pudo con el centro del campo del Madrid y, en la reanudación, Febas culminó una gran jugada con el 1-0.

Xabi Alonso metió tres cambios de una, con el delantero brasileño, Eduardo Camavinga y Fede Valverde, y poco después metió también a Gonzalo, pero el Elche, moviendo también banquillo y manteniendo la doble amenaza de delanteros arriba, sofocó el momento de los blancos. Sin embargo, en un saque de esquina, tras casi un gol en propia, Huijsen cazó el 1-1 en el minuto 78,

Con toda la artillería en el campo, el guion apuntaba a la remontada del Madrid, pero un canterano de los blancos firmó el 2-1 para el Elche. Álvaro Rodríguez, al poco de entrar al campo, corrió en solitario, recortó y sorprendió a Courtois. El Madrid sintió la herida en su orgullo y, con tiempo aún por delante, empató en otro balón al área, bien luchado por Bellingham.

El gol del inglés, con el debe en la defensa de un Elche que falló en los centros que practicó sobre todo Trent Alexander-Arnold, vino precedido de un golpe de 'Vini' a Iñaki Peña. El meta local sangró por la nariz, pero el VAR confirmó el 2-2. Con las fuerzas justas, Rafa Mir y Gonzalo tuvieron las últimas ocasiones de un trepidante choque que alimenta el runrún en los blancos, aún líderes con 32 puntos por los 31 del FC Barcelona, 29 del Villarreal y 28 del Atlético. El Elche se queda en mitad de tabla con 16.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ELCHE, 2 - REAL MADRID, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ELCHE: Iñaki Peña, Héctor Fort (Pedrosa, min.66), Affengruber, Chust, Núñez, Aguado (Redondo, min.83), Germán Valera (Petrot, min.83), Febas, Diangana (Neto, min.66), Rafa Mir, André Silva (Álvaro, min.79).

REAL MADRID: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras (Brahim, min.89), Fran García (Valverde, min.57); Ceballos (Camavinga, min.57), Güler (Gonzalo, min.64); Rodrygo (Vinícius, min.57), Bellingham y Mbappé.

--GOLES:

1 - 0, min.53, Febas.

1 - 1, min.78, Huijsen.

2 - 1, min.84, Álvaro.

2 - 2, min.87, Bellingham.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C.Extremadura). Amonestó a Affengruber (min.57), Pedrosa (min.66), Chust (min.66) y Febas (min.88) por parte del Elche. Y a Mbappé (min.99) en el Madrid. Expulsó a Chust por segunda amarilla (min.96).

--ESTADIO: Martínez Valero, 31.024 espectadores.