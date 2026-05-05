Elijah Bryant of Hapoel IBI Tel Aviv and Mario Hezonja of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague 2025/26, Play Offs match 2 between Real Madrid and Hapoel IBI Tel Aviv at Movistar Arena on May 01, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid se apaga y se condena a un cuarto partido

El conjunto madridista no evita su cara de visitante europeo y cae 76-69 ante un intenso y mejorado Hapoel en su 'playoff' de la Euroliga

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid no pudo sentenciar este martes su clasificación para la 'Final a Cuatro' de la Euroliga 2025-2026 después de caer en el tercer partido de su 'playoff' de cuartos de final ante el Hapoel Tel Aviv israelí por 76-69, en un partido lejos del nivel que había mostrado en el Movistar Arena y más similar a la de sus encuentros a domicilio de esta temporada en la máxima competición continental.

El equipo madridista mostró la cara de visitante europeo y ahora tendrá que mejorar para evitar que su rival sueñe con la remontada y con un billete a Atenas que parecía bien encarrilado. Se esperaba la reacción del conjunto de Dimitris Itoudis, pero más inesperado fue el bajón de juego de los de Sergio Scariolo, lejos de su mejor versión a nivel ofensivo, con un atasco clave entre el final del segundo cuarto y el tercer cuarto con sólo 13 puntos en 15 minutos.

El once veces campeón de Europa sí echó esta vez de menos a Walter Tavares, pese a que no se vio a un exuberante Dan Oturu (8 puntos y 2 rebotes), pero también un buen partido de Facundo Campazzo y, sobre todo, de Mario Hezonja. Esta vez la unidad 'B' no fue tan efectiva y la mejora del Hapoel, que llevó el partido a un terreno donde se encuentra más cómodo con mejora defensiva y la aparición de Elijah Bryant (19 puntos y 9 rebotes).

El Real Madrid no sacó el mejor partido posible al mal inicio en ataque del Hapoel, que tardó más de tres minutos en hacer su primera canasta, con Alex Len haciendo un buen trabajo para incomodar a Oturu, reemplazado más pronto de lo normal por Itoudis. Sin excesiva puntería desde fuera, el conjunto madridista empezó dominando sólo 0-7 ante un rival donde Micic asumía la responsabilidad.

El equipo israelí trató de rehacerse al mismo tiempo que su rival afinaba desde más allá de la línea de tres, aunque lo compensaba con una poca fluidez en ataque, algo que no le había sucedido en los dos anteriores partidos y que se tradujo en pérdidas (3). Cuatro triples mantuvieron a los visitantes por delante al final de un trabado primer cuarto (18-21).

De la mano de Garuba, esta vez en ataque, la unidad B de Scariolo arrancaron de nuevo mejor el segundo periodo y obligaron a Itoudis a parar el choque ante un amenazante 18-26. Al Hapoel, aún con Oturu a cero y con poca participación en ataque y sin acierto desde el triple, le costaba mucho anotar y el once veces campeón de Europa, pese a que no solucionaba el tema de las pérdidas, lograba estirar el marcador por primera vez a la decena de puntos (23-33).

APAGÓN OFENSIVO CLAVE

A partir de ese momento, el conjunto local apretó atrás y elevó su intensidad, incomodando por primera vez en toda la serie realmente a un Real Madrid que se secó en ataque, con nada de acierto en el triple. Era el inicio de un tremendo apagón ofensivo que le costaría, en primer lugar, perder su buena ventaja al descanso (34-36).

Scariolo demandaba en el 'flash-interview' volver a la intensidad del primer cuarto y su equipo respondió a nivel defensivo, pero le faltó recuperar la fluidez ofensiva y un triple de Jones puso por delante a los de Itoudis (41-40). El técnico madridista lo paró, pero no surtió demasiado efecto con el Hapoel creciendo en los dos lados de la cancha y dominando por primera vez este 'playoff' y haciendo saltar las alarmas.

Un demoledor 16-0 (52-40) de los locales les colocaba en buena disposición de obligar al Real Madrid a un cuarto encuentro y con su técnico sin encontrar el acople en sus piezas que había tenido en Madrid la semana pasada, mientras Itoudis sí lograba que jugadores que apenas habían tenido protagonismo como Edwards echasen una mano. De la mano de Feliz, el equipo madridista resistió aunque con trabajo por hacer para los diez minutos finales (55-46).

El campeón de la Liga Endesa, apabullado en el rebote (44 a 33), echaba de menos por primera vez la presencia de Walter Tavares, agravada por la de Garuba, fuera desde el segundo cuarto por un golpe en la mano, y necesitaba mejorar su ataque para recuperar terreno, también en los tiros libres (7/15), un lastre añadido. Los triples volvieron, con dos de Lyles y uno de Deck, y los visitantes entraron en el tramo final con opciones (61-58).

Sin embargo, el Real Madrid no aprovechó este buen momento, se volvió a enredar en el ataque y el Hapoel no lo desaprovechó para rehacerse y coger aire (65-58). El conjunto de Scariolo lo intentó, pero un gran triple de Bryant lo volvió a estirar y el equipo israelí ya no dejó escapar la victoria y un cuarto partido el jueves para ganarse el derecho a volver al Movistar Arena.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HAPOEL TEL AVIV, 76 - REAL MADRID, 69 (34-36, al descanso).

--EQUIPOS.

HAPOEL TEL AVIV: Micic (13), Randolph (-), Bryant (19), Wainright (2) y Oturu (8) --quinteto inicial--; Blakeney (7), Motley, Edwards (5), Jones (19), Odiase (1) y Timor (-).

REAL MADRID: Campazzo (10), Abalde (3), Hezonja (7), Okeke (3) y Len (2) --quinteto inicial--; Lyles (14), Feliz (7), Llull (-), Maledon (6), Deck (11) y Garuba (6).

--PARCIALES: 18-21, 16-15, 21-10 y 21-23.

--ÁRBITROS: Radovic, Lottermoser y Racys. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Arena Botevgrad.