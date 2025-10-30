El Real Madrid aprovecha otra mala versión del Fenerbahçe

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto ha derrotado este jueves por un claro 84-58 al Fenerbahçe Beko durante la jornada 8 en la fase regular de la Euroliga, guiando el base francés Théo Maledon a los merengues hacia su cuarto triunfo de esta temporada europea tras aprovechar otra mala versión del conjunto turco.

Los pupilos de Sergio Scariolo empezaron en el Movistar Arena letales desde el perímetro, yéndose por 12-2 en menos de tres minutos tras dos triples de Facu Campazzo y uno de Trey Lyles acompañando un 2+1 previo de Walter Tavares. Además, otro triple de Alberto Abalde forzó un tiempo muerto temprano de Sarunas Jasikevicius con 17-2 en el marcador.

Lo aprovechó el Real Madrid para rotar con Théo Maledon y con Andrés Feliz, que rindieron en defensa junto a los titulares Gaby Deck y Lyles mientras 'Edy' Tavares cerraba el rebote en ambos aros. La superioridad local se vio entonces cortada por dos triples seguidos de Talen Horton-Tucker, unidos a otro esquinado de Bonzie Colson y que situó el 22-15.

Pero Scariolo no quería reacciones del vigente campeón de Europa y, al volver de su tiempo muerto, Mario Hezonja captó el mensaje con un triple lateral en la última posesión productiva de los blancos en ese primer cuarto (25-16). Al hilo, el alero croata comandó a su equipo en el inicio del siguiente cuarto, con Usman Garuba como escudero atrás.

Hasta tres tapones puso el de Azuqueca de Henares en menos de cinco minutos, el último de ellos continuado con contragolpe y asistencia a la esquina para que Campazzo estableciera el 34-20 con un nuevo triple. Ese ahínco del ala-pívot merengue tuvo premio del público al ser sustituido para que Tavares regresase a la cancha después de haberse dosificado.

Hasta que se integre el ucraniano Alex Len, recién fichado, el pívot caboverdiano tiene pocos recambios en la plantilla. Por ello Scariolo usó bastantes veces a Lyles y a Abalde de '4' en este duelo contra un oponente sin chispa en ataque. Especialmente fallón andaba Wade Baldwin IV, pero es que Scottie Wilbekin era otro desastre en media distancia.

La renta madridista creció y creció sin remedio para un Fenerbahçe que iba 45-20 abajo a las puertas del descanso y que apenas mejoró tras su paso por vestuarios. Colson era su referente en ataque, pero el ritmo lento no hacía sino perjudicar los intereses del conjunto turco en un tercer periodo donde llamaba la atención ver a Sergio Llull de escolta.

El plantel de Scariolo se gustaba sin presión y lo demostró Deck con una asistencia por la espalda para que Lyles machacase el 55-24. Había aún 4:45 por gastar del tercer periodo, un mundo para el temperamento de un Jasikevicius cuya rotación no funcionaba; Nicolò Melli era otro de sus hombres clave desaparecido en combate y Wilbekin seguía a cero.

Voluntad sí le puso Onuralp Bitim, puntería era de lo que escaseaba en sus lanzamientos lejanos. Y con una treintena de puntos de ventaja, el Real Madrid contemporizó de cara a un cuarto periodo que sirvió a Maledon, Abalde y Garuba para dar esta vez la razón a Scariolo. Partido tranquilo al fin para el italiano, repetitivo en sus sustituciones.

El objetivo del exseleccionador de España parecía el de mantener a todos activos pese al cómodo triunfo que saboreaban. Baldwin se había enchufado tarde al partido y, sin reloj para remontar, selló el 'Fener' su quinta derrota de este curso (3-5); en cambio, el equipo madridista igualó su balance (4-4) para continuar atento a la zona del 'play-in'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 84 - FENERBAHÇE, 58 (49-22, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (11), Lyles (14), Deck (5), Abalde (9) y Tavares (13) --quinteto inicial--; Maledon (15), Okeke (), Krämer (-), Llull (-), Hezonja (5), Feliz (-), Garuba (10) y Procida (2).

FENERBAHÇE: Wilbekin (2), Baldwin (14), Bacot (10), Biberovic (2) y Jantunen (-) --quinteto inicial--; Melli (3), Birsen (-), Birch (1), Hall (4), Horton-Tucker (10), Bitim (5) y Colson (7).

--PARCIALES: 25-16, 24-6, 15-13 y 20-23.

--ÁRBITROS: Hordov, Latisevs y Petek. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena, 9.076 espectadores.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por el exfutbolista José Manuel Ochotorena, recientemente fallecido.