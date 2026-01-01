Facundo Campazzo, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid arranca su cuesta de enero contra Dubai

Los de Scariolo empiezan el año con cuatro partidos en siete días y el 'Top 10' de la Euroliga en juego

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este viernes (20.45) al Dubai Basketbal en la jornada 19 de la Euroliga necesitados de triunfos para verse al menos en el 'Top 10' de la tabla, sin respiro tras comerse las uvas ante un mes de enero cargado de partidos y con dos Clásicos.

El conjunto blanco retoma la acción sin descanso en el calendario del baloncesto, después de su triunfo ante el UCAM Murcia en Liga Endesa el 30 de diciembre. Con el 2026 ya en marcha, el Madrid no debe mirar muy a lo lejos porque el maratón de encuentros puede marear, con el consuelo de una buena ración en casa.

El Movistar Arena pone el punto de partida del nuevo año para un Madrid que necesita victorias en la máxima competición continental. Los de Sergio Scariolo son décimos, marcan la zona de acceso a los cruces aunque fuera desde un hipotético 'play-in' (del séptimo al décimo), después de la derrota contra el Mónaco la semana pasada.

Con el partido ante el Olimpia Milano también perdido, el Madrid llega a esta última jornada de la primera vuelta de Euroliga con dos derrotas en los últimos tres encuentros. Los blancos, que en Liga Endesa ostentan el liderato en solitario, confían en sacar adelante la cuesta de enero para mejorar su posición en Europa.

Los de Scariolo tienen ahora cuatro partidos en siete días, tres de ellos de competición continental, para ganarse la etiqueta a candidato. Al rey de Europa no le valdrá con la camiseta esta exigente campaña, como avisó el técnico italiano en la previa. "El salto de calidad que ha dado la Euroliga ha sido incomparable con respecto al pasado", afirmó, con hasta "diez" aspirantes.

El nuevo técnico de los blancos va engrasando su máquina pero aún paga la irregularidad en ciertos partidos. Con todo en juego aún, el Madrid confía en dar un golpe en la mesa, también mirando a los dos Clásicos contra el Barça, el día 4 en Liga Endesa y el 16 en Euroliga, mientras acopla el renovado proyecto de este curso.

Pese a la llegada de nuevas figuras, Facundo Campazzo, Edy Tavares y Mario Hezonja siguen siendo piezas clave, mientras Trey Lyles, Alex Len y Theo Maledon ganan cada vez más protagonismo. En Dubai Basketbal, la gran novedad de esta potente Euroliga, no se espera a un ex de los blancos como Dzanan Musa, lesionado, pero los de Jurica Golemac quieren dar la sorpresa en el Palacio madrileño.

Con nueve victorias, a una de los blancos y ese 'Top 10', el cuadro de los Emiratos, que llega a la capital española además con dos triunfos seguidos, está demostrando su fondo de armario y sus opciones de estar en la pelea de los 'playoffs'. Dwayne Bacon, Mfiondu Kabengele y McKinley Wright lideran uno de esos equipos que, como avisó Scariolo en la previa, pueden dar guerra hasta el final.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS:

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Maledon, Feliz, Llull, Hezonja, Len, Procida y Kramer.

DUBAI BASKETBALL: Bacon, Wright, Prepelic, Kabengele y Petrusev --posible quinteto inicial--; Abass, Anderson, Armstrong, Bertans, Ellis, Kondic y Sanli.

--ÁRBITROS: Radovic, Sukys y Petek.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus.