El Real Madrid se asoma a un abismo sin títulos por quinta vez en el siglo XXI

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, looks down during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Atletico de Madrid at Bernabeu stadium on March 22, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid no pudo obrar el milagro en forma de remontada este miércoles en el Allianz Arena de Múnich ante el Bayern en los cuartos de final de la Champions, en un duelo en el que el equipo merengue se jugaba la temporada, acercándose peligrosamente a la temporada en blanco, como otras cuatro veces en lo que va de siglo, ya que pierde la única opción real de levantar un título que todavía mantenía viva.

Después de cuatro visitas consecutivas en Champions sin perder (3V y 1E), la racha del Real Madrid en Múnich se cortó en su camino hacia las que hubieran sido las quintas semifinales europeas en las últimas seis temporadas. El sueño de la 'Decimosexta' se cortó bruscamente en la ciudad bávara, para asomarse el equipo blanco al abismo de la temporada, salvo hundimiento del FC Barcelona en LaLiga EA Sports, sin tocar metal.

El curso pasado el Real Madrid también cayó en cuartos de final ante el Arsenal inglés, se quedó sin la Copa del Rey tras perder la final de La Cartuja contra el FC Barcelona y también vio cómo los azulgranas conquistaban la Liga -con cuatro puntos de ventaja- y le arrebataba en la final la Supercopa de España. Y en el novedoso Mundial de Clubes el Paris Saint-Germain francés fue su verdugo en semifinales.

Pero, aunque de reconocimiento menor, el conjunto madridista sí levantó en la temporada 2024-2025 la Copa Intercontinental frente al Pachuca mexicano y, para abrir la campaña, la Supercopa de Europa contra el Atalanta italiano. Trofeos que, sin embargo, no convencieron en el peor curso europeo de los blancos en Europa con Carlo Ancelotti en el banquillo y que terminó con el adiós del italiano.

La nueva etapa, sin Luka Modric en la plantilla, arrancó con Xabi Alonso como líder desde la banda, aunque nunca terminó de despegar, a pesar de ganar el Clásico del Bernabéu y de disfrutar de siete puntos de ventaja en lo más alto de LaLiga EA Sports. Pero una relación con la plantilla que nunca pareció vivir buenos momentos y la derrota en la final de la Supercopa en Arabia desencadenó la destitución del vasco, para dar paso a la 'era Álvaro Arbeloa'.

Con solo unos días de trabajo, el equipo se plantó en Albacete para jugar los octavos de final y sufrió un nuevo varapalo, el primero del salmantino en el banquillo, al caer eliminado por el conjunto manchego y perder a las primeras de cambio la opción de llegar lejos en el torneo del KO. Esto cercó más las posibilidades de título, que se alejó con las derrotas en Liga ante Osasuna, Getafe y Mallorca y el empate ante el Girona -han perdido 16 puntos en casi cinco meses-.

Así, tras el adiós europeo en Múnich y a nueve puntos del Barça, los blancos están cerca de acabar el curso sin títulos por primera vez desde la 2020-2021, aunque se quedó más cerca de poder haber llenado algo más su sala de trofeos del Santiago Bernabéu que en esta temporada 25-26.

Así, con Zinédine Zidane en el banquillo, el Real Madrid, que venía de caer dos temporadas seguidas en octavos de Champions, se despidió de Europa en semifinales frente al Chelsea, que empató (1-1) en Madrid y venció (2-0) en Londres, mientras que llegó a la última jornada de Liga con opciones de ganar un título que fue finalmente para el Atlético de Madrid que no falló.

Sin embargo, en la Copa del Rey, vivió otra sonrojante eliminación en tercera ronda frente al Alcoyano -entonces en Segunda 'B'-. Tampoco fue positiva su experiencia en la Supercopa de España, ya que cayó en las semifinales frente al Athletic Club.

En la temporada 2009-2010, tampoco hubo títulos y no estuvieron demasiado cerca. El Real Madrid compitió en Liga ante un FC Barcelona que venía de ganar el sextete y que se hizo con el campeonato doméstico por tres puntos, ante los 96 conseguidos -récord del club hasta que en 2012 hizo 100 como campeón- por los de Manuel Pellegrini.

Aunque ese curso quedó marcado por el conocido como 'Alcorconazo' en Copa del Rey, ya que los blancos cayeron en dieciseisavos de final después de perder la ida por 4-0 ante la AD Alcorcón y no remontar en la vuelta en el Bernabéu. Y en Champions, este fue el último curso de la maldición de los octavos de final, despidiéndose en esta ronda a manos del Olympique de Lyon francés.

Antes, en la temporada 2004-2005, la crisis del modelo conocido popularmente como 'Zidanes y Pavones' se hizo realidad en el inicio de esa serie de seis cursos cayendo eliminado el Real Madrid en octavos de la Liga de Campeones, en esta ocasión frente a la Juventus. También fue eliminado en la misma ronda en Copa del Rey, con el Real Valladolid como verdugo.

En esa campaña, el FC Barcelona se erigió campeón de Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el equipo madridista, en el inicio del fin de Florentino Pérez en su primera etapa en la presidencia del club. Porque, en la temporada 2005-2006 tampoco hubo alegrías y fue de las peores, con nueva eliminación tempranera en la Champions, en los octavos ante el Arsenal inglés.

En Copa, los merengues llegaron a las semifinales, pero perdieron 6-1 en La Romareda ante el Real Zaragoza en la ida de semifinales y rozaron la gesta con un 4-0 en casa en la vuelta, confirmándose la debacle en una temporada con Vanderlei Luxemburgo y Juan Ramón López Caro como entrenadores quedando a 12 puntos en Liga del campeón FC Barcelona.