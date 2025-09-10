Real Madrid y Atlético buscan con diferente ánimo allanar su pase a la Champions Femenina

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Atlético de Madrid afrontarán este jueves, ambos a las 19.00 horas, sus respectivos partidos de ida a domicilio del 'playoff' de acceso a la fase de liga de la Champions Femenina ante el Eintracht Frankfurt alemán y el BK Hacken sueco, con el objetivo de traer lo mejor encarrilada posible la clasificación para la vuelta de la semana que viene.

Los dos equipos de la Liga F Moeve tendrán que estar muy concentrados para superar a dos equipos con peligros y ante los que tendrán la ventaja al menos de jugar el partido de vuelta en casa en busca de unirse a la nueva liguilla de la máxima competición continental al FC Barcelona, ya clasificado directamente. Si no lo logran certificar el 18 de septiembre, irán a la nueva Copa de Europa.

Además, ambos conjuntos madrileños, que jugarán a las 19.00 horas, llegan a esta importante cita en diferentes momentos anímicos, mucho mejor el del Atlético de Madrid que ha arrancado bien la campaña doméstica, todo lo contrario que el Real Madrid, que ha arrojado muchas dudas y ya ha cedido mucho terreno con rojiblancas y el Barça.

El equipo madridista tendrá que esmerarse para estar por quinta temporada consecutiva entre los mejores del Viejo Continente, sobre todo después de haber soñado incluso con las semifinales de la Liga de Campeones, pero principalmente, debe despertar tras un inicio preocupante.

El Real Madrid no ha sido capaz de ganar ninguno de sus dos primeros partidos, un bagaje que podría ser incluso peor si no hubiese aparecido Signe Bruun en el minuto 93 para arañar un empate ante el recién ascendido DUX Logroño en Las Gaunas. El segundo examen, el pasado viernes, era el primero de nivel en la temporada y tampoco lo superó, perdiendo el derbi ante el Atlético de Madrid por 2-1.

El nuevo proyecto bajo la dirección de Pau Quesada se ha quedado seguramente sin mucho más margen de fallo y no alcanzar la Champions sería un duro revés para el club merengue. Sin embargo, la tarea no es sencilla porque enfrente va a tener un rival duro como el Eintracht Frankfurt alemán, que cuenta con armas para crearle problemas.

El Real Madrid, que no ha sido capaz de ganar en sus últimas cuatro salidas entre la anterior y la actual campaña, deberá dejar atrás todas sus dudas, sobre todo a nivel defensivo, para arañar el mejor resultado posible ante el conjunto de la Bundesliga, que inició el pasado fin de semana la temporada con un 5-0 al SGS Essen.

El año pasado, el Eintracht finalizó tercero del campeonato doméstico y cuenta con un equipo con figuras conocidas como las alemanas Senss, Freigang y Anyemi, esta su gran peligro arriba, las suizas Reuteler y Rieder, la sueca Ilestedt, la belga Teulings, la japonesa Chiba o la australiana, y exmadridista, Raso, todas ellas internacionales con sus países, además de la española Ainhoa Alguacil. En pretemporada, el Real Madrid ya sufrió ante un potente equipo alemán como el Bayern Munich (4-1).

EL ATLÉTICO QUIERE CONFIRMAR SUS BUENAS SENSACIONES

Por su parte, el Atlético de Madrid está mucho más alegre en su moral y en lo deportivo tras firmar un buen comienzo en la Liga F Moeve, sobre todo con la trabajada victoria en el derbi del pasado viernes, el mejor refuerzo anímico para intentar volver a la Champions.

El conjunto colchonero no está en la máxima competición continental desde que cayese en los octavos de final ante el Chelsea FC inglés en marzo de 2021. La pasada campaña se quedó en una de las previas al caer en los penaltis ante el Rosenborg noruego y ahora volverá a intentarlo ante un rival escandinavo como el BK Hacken sueco.

Seguramente, este conjunto no tiene tanto teórico potencial ni grandes jugadoras conocidas como el Eintracht, pero ya ha demostrado anteriormente su peligro en esta competición, sobre todo cuando juega en casa, donde se suele mostrar muy sólido, y además tiene mucho ritmo competitivo ya que el pasado fin de semana jugó su decimoséptimo partido de su campeonato doméstico, donde marcha tercero a dos puntos del Hammarby.

Además, el último paso del BK Hacken por la Liga de Campeones, en la temporada 23-24, fue notable y fue capaz de superar la fase de grupos y clasificarse para los cuartos de final por delante precisamente del Real Madrid, al que fue capaz de ganar en sus dos encuentros (2-1 y 0-1). El PSG puso fin a su andadura, mientras que el año pasado no pudo acceder a la fase de grupos tras caer ante el posterior campeón, el Arsenal FC inglés, aunque le batió 1-0 en la ida.

El buen nivel físico del equipo sueco y la dificultad que siempre conlleva jugar en hierba artificial añaden más argumentos para que el equipo que dirige Víctor Martín salga sin relajaciones y dispuesto a confirmar que las buenas sensaciones transmitidas ante el RCD Espanyol (0-5) y el derbi no son casualidad.