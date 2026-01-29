Real Madrid y Atlético conocen este viernes su rival en los 'playoffs' de la Champions

Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham y Raúl Asencio, ante el Benfica (izquierda), y el delantero del Atlético de Madrid Alex Sorloth, frente al Bodo/Glimt. - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Real Madrid y Atlético de Madrid conocen este viernes sus respectivos rivales en los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-26, que en el caso de los madridistas saldrá del Bodo/Glimt noruego o el Benfica portugués, mientras que para los rojiblancos saldrá del Galatasaray turco el Club Brujas belga.

La última jornada de la fase de liga de la Champions diseño el destino a corto plazo de los equipos que deben pasar por la penitencia de los 'playoffs', una ronda más que carga con dos partidos un ya saturado mes de febrero. En el caso del conjunto merengue, repite por el camino largo, después de enfrentarse el curso pasado al Manchester City, pese a comenzar esta última fecha de la primera fase en la tercera plaza de la tabla.

Pero su regreso a Da Luz, escenario de la décima Copa de Europa madridista, y su reencuentro con José Mourinho, actual entrenador del Benfica, fue una pesadilla para los blancos. El Real Madrid se vio superado durante los 90 minutos por el vendaval luso de intensidad y agresividad, para vencer junto a su afición por 4-2 frente a los de Álvaro Arbeloa, solo con las buenas noticias de Kylian Mbappé y Thibaut Courtois, para acabar novenos en la tabla.

Ahora, el conjunto madridista, cabeza de serie en el sorteo como el Atlético -juegan la vuelta de la eliminatoria en casa-, se enfrentará al Bodo/Glimt o al Benfica portugués, unas semanas después de ya haberse visto las caras en la fase de liga.

Los portugueses se colaron en estos 'playoffs', literalmente, en la última jugada del partido de la primera fase, con un tanto de cabeza de su portero Anatoli Trubin para meter al Benfica en el puesto 24, el último que sigue con vida en la competición.

Por su parte, el pujante Bodo/Glimt, semifinalista en la última Europa League, es una de las revelaciones de esta edición, entrando a la eliminatoria como 23º tras vencer en las dos últimas fechas al Manchester City (3-1) y, precisamente, al Atlético en la última jornada en el Riyadh Air Metropolitano. Una de sus grandes armas, es su condición de local en el Aspmyra Stadion, dentro del Círculo Polar Ártico en Noruega con césped artificial.

La derrota de los rojiblancos frente a los noruegos impidió a estos que apuraran su opciones de ser equipo del 'Top 8' y se estrenarán en esta ronda por primera vez desde el cambio de formato. Los de Diego Pablo Simeone se cruzarán con el Brujas o el Galatasaray, otro equipo, el turco, al que ya se enfrentaron en la penúltima fecha de la primera fase, empatando a uno en el RAMS Park.

Los turcos, que anteriormente solo habían avanzado de la fase de grupos en tres ocasiones -la última en la 2012/13-, aguantaron en la vigésima plaza pese a perder frente al Manchester City (3-1) en la última jornada y enlazar cuatro encuentros continentales sin ganar. Los de Okan Buruk se encomiendan a su poder como locales, que ya comprobó el Liverpool (1-0), en su particular infierno.

Mientras que el Brujas, 19º en la tabla de esta fase de liga, se impuso (3-0) al Olympique de Marsella en la última jornada. Son un equipo que disfruta del caos ofensivo y posee mucha facilidad para combinar entre sus hombres más ofensivos. De esto ya fue víctima al FC Barcelona, que solo pudo sumar un empate (3-3) en el Estadio Jan Breydel.

Tanto el Real Madrid como el Atlético disfrutarán del factor campo a favor en estos 'playoffs' al acabar entre el 9º y el 16º clasificado, cabezas de serie. Sin embargo, este privilegio lo perderán, si avanzan, en la siguiente eliminatoria de octavos de final, en la que deberán jugar la vuelta a domicilio, como ya le ocurrió el curso pasado al equipo merengue, que eliminó en la tanda de penaltis en el Metropolitano al Atleti.

Y es que el horizonte más allá de los 'playoffs' se antoja complejo para Real Madrid y Atlético. Los blancos podrían cruzarse en octavos con el Manchester City -por quinta ocasión consecutiva- o el Sporting CP; en unos hipotéticos cuartos, con Bayern de Múnich o Arsenal, mientras que en las futuras 'semis', con Barça, PSG o Atlético.

En el caso de los rojiblancos, no cambia mucho en cuanto a dificultad. En octavos le esperaría el Liverpool o el Tottenham, para medirse en unos hipotéticos cuartos con el FC Barcelona, el Chelsea o el PSG, dependiendo de como vayan otros duelos. Y en semifinales, el Real Madrid, Manchester City, Bayern o Arsenal.

El sorteo se celebra este viernes en la ciudad de Nyon, en Suiza, mientras que los partidos de ida de estos 'playoffs' se disputarán los días 17 y 18 de febrero, y los encuentros de vuelta, una semana después, los días 24 y 25.