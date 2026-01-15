Archivo - Tornike Shengelia of FC Barcelona and Trey Lyles of Real Madrid look on during the EuroLeague Regular Season Round 9 match played between FC Barcelona and Real Madrid at Palau Blaugrana on November 07, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Real Madrid y Barça discuten el cambio de estatus en el Clásico

Madridistas y blaugranas se ven las caras en la Euroliga once días después de la victoria de los de Xavi Pascual en Liga Endesa

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Barça vuelven a cruzar sus caminos este viernes en el Movistar Arena (20.45 horas) once días después de verse las caras en la Liga Endesa con victoria del conjunto blaugrana y ahora en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en un duelo que mide las ambiciones de ambos en esta competición.

Si en el torneo doméstico el conjunto madridista marcha por delante del catalán en la clasificación, en el continental los papeles están intercambiados, con los de Xavi Pascual con una victoria más que los de Sergio Scariolo, que quieren hacer valer esta vez su fortaleza ante su público, resquebrajada el pasado 4 de enero.

Entonces, el Barça puso fin a su mala racha de nueve derrotas seguidos en los Clásicos con una victoria por 100-105, confirmando el buen efecto de la llegada de Pascual, ausente en el primero del principios de noviembre, en el Palau Blaugrana y dominado por el conjunto blanco por 92-101, en lo que fue su primera victoria a domicilio en la Fase Regular de la Euroliga.

Un duelo siempre de máxima rivalidad, marcado también por la posibilidad de que sea el último en la máxima competición continental si, tal como dicen las informaciones, cada un opta por un camino diferente en lo que respecta al aterrizaje de la NBA en Europa previsto para el 2027, pero que en lo deportivo es importante para ambos a nivel clasificatorio y que servirá para ver si hay cambio de tendencia tras la gran racha merengue.

En este sentido, el Barça defiende su presencia en el 'Top 4' al que quiere seguir enganchado el Real Madrid, que está en la séptima plaza, aunque las sensaciones que ofrece cada uno son algo distintas, seguramente más sólidas las de los de Xavi Pascual que se rehicieron a su dos derrotas seguidas ante el Fenerbahce turco y el AS Monaco con dos sólidos triunfos consecutivos ante el Maccabi Tel Aviv y el Partizan.

Sin embargo, pese a cierta irregularidad, el Real Madrid lleva tres victorias seguidas (Dubai BC, ASVEL y Maccabi) y espera hacer valer que es el mejor local de esta Fase Regular, con un balance de 9-1, sólo manchado por el Panathinaikos, para quedarse además el 'basket-average' ante un rival que ha perdido en sus tres últimas visitas europeas al feudo madridista.

El último choque de hace unos días dejó lecturas a mejorar para los dos técnicos. Xavi Pascual, pese a la victoria, dejó claro que necesitaban mejorar defensivamente tras recibir un centenar de puntos pese al gran partido ofensivo, mientras que Sergio Scariolo lamentó haber perdido claramente, 37 a 22, el rebote, uno de los puntos fuertes de los suyos y que sí controló también con autoridad en el triunfo de noviembre (36 a 21).

Un partido en el que ambos estuvieron muy finos en el tiro exterior, con Mario Hezonja (27 puntos) y Facundo Campazzo (15) liderando a los locales, y Nicolás Laprovittola (19 y 9 asistencias), Kevin Punter (19) y Tomas Satoransky (16, con un espectacular 4/4 de tres), a los visitantes. Los madridistas necesitarán algo más a Trey Lyles, clave en la victoria en el Palau, y los blaugranas, a Tornike Shengelia.

Los dos equipos se conocen bastante bien y no parece que habrá muchas más sorpresas, aunque el Barça, pese a la importante baja de Will Clyburn, llegará algo más reforzado en su plantilla respecto al pasado 4 de enero cuando no pudo tener ni al pívot checo Jan Vesely ni al escolta español Darío Brizuela, una rotación más amplia para mantener mejor la intensidad necesaria ante un Real Madrid con todos sus jugadores disponibles.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Maledon, Deck, Garuba, Feliz, Llull, Kramer, Len y Procida.

BARÇA: Satoransky, Punter, Cale, Norris y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Marcos, Fall, Laprovittola, Shengelia, Parra, Brizuela y Vesely.

--ÁRBITROS: Javor, Hordov y Vilius.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus+.