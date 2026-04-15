Real Madrid, Barça, Valencia y Baskonia reciben 362.579 euros de la Euroliga

Archivo - Dario Brizuela of FC Barcelona and Alex Len of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 22 match between Real Madrid and FC Barcelona at Movistar Arena on January 16 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga ha detallado este miércoles las compensaciones económicas correspondientes a la temporada 2025-26 derivadas de la aplicación progresiva de los nuevos estándares de equilibrio competitivo, entre las que figuran los 362.579 euros que percibirán clubes como el Real Madrid, el Barça, el Valencia Basket y el Baskonia.

La campaña 2025-26 es la primera en la que se implementan de forma progresiva estas normas, que estarán plenamente en vigor a partir del curso 2027-28, y que fijan distintos niveles de gasto en remuneración de jugadores: el mínimo obligatorio (Low Remuneration Level) y el nivel base (Base Remuneration Level), mientras que el nivel alto entrará en funcionamiento más adelante.

Tras el cierre del periodo de inscripción de jugadores el pasado 25 de febrero, la Euroliga evaluó el cumplimiento de cada club y determinó que cuatro equipos superaron el nivel base: el Anadolu Efes (1.071.676 euros), el Hapoel Tel Aviv (998.027 euros), el Olympiacos (303.290 euros) y el Panathinaikos (3.065.691 euros).

Estas cantidades no constituyen sanciones para los clubes que han cometido infracciones, sino aportaciones previstas dentro del mecanismo de 'Competitive Balance Compensation', aprobado en 2024, que busca redistribuir recursos entre los clubes en función de su inversión en salarios.

El importe total recaudado, que asciende a 5.438.684 euros, se repartirá a partes iguales entre 15 clubes participantes que se han mantenido dentro de los umbrales establecidos -todos los equipos de la temporada 2025-26 excepto los cuatro que excedieron el nivel base y el ASVEL Villeurbanne-, lo que supone 362.579 euros para cada uno.

Este sistema contempla, además, un límite del 10% del gasto total en jugadores para las compensaciones durante esta fase transitoria, que abarca las temporadas 2025-26 y 2026-27.

Por otro lado, la Euroliga informó de que el ASVEL Villeurbanne no alcanzó el nivel mínimo de remuneración exigido en la jornada 29 de la temporada regular, lo que le obliga a distribuir entre sus jugadores un total de 1.280.924 euros para cubrir la diferencia respecto al umbral fijado.

Asimismo, el club francés ha sido sancionado por el panel financiero de la competición debido a pagos pendientes relacionados con este incumplimiento y por no aportar la documentación requerida, con una multa de 25.000 euros y la prohibición de inscribir jugadores y entrenadores hasta que regularice su situación.