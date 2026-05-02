El Real Madrid busca demorar la sentencia de la Liga

Archivo - 20 September 2025, Spain, Madrid: Real Madrid's Vinicius Jr and Espanyol's Omar El Hilali battle for the ball during the Spanish Primera Division soccer match between against Real Madrid vs Espanyol at the Santiago Bernabeu Stadium. Photo: Ruben - Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este domingo el RCDE Stadium (21.00 horas/Movistar Plus+) con el principal objetivo de aplazar el alirón del FC Barcelona y con la esperanza de lograr un triunfo balsámico antes del Clásico, todo frente a un RCD Espanyol que ansía una victoria tras 16 encuentros sin lograrla para tratar de atar la permanencia.

Desde que ganaran al Atlético de Madrid en el derbi del 22 de marzo, los de Álvaro Arbeloa se han sumido en una espiral de autodestrucción que les ha hecho claudicar en su lucha por el campeonato liguero. Su calvario comenzó con un derrota en el Mallorca Son Moix (2-1) y continuó con dos empates ante al Girona FC (1-1) y el Real Betis (1-1), con el triunfo ante el Deportivo Alavés intercalado (2-1).

La victoria frente a los vitorianos ha sido la única en sus últimos seis compromisos, contando con los dos tropiezos ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Una caída libre que, a falta de cinco jornadas, le dejó a 11 puntos del líder Barça, que juega un día antes en El Sadar.

Una victoria de los de Hansi Flick obligará al conjunto blanco a hacer lo propio en Cornellà-El Prat si no quiere que las matemáticas le hagan despedirse definitivamente de sus opciones; si los 'culers' ganan y los madridistas no, el pasillo en el Clásico de la próxima semana en el Spotify Camp Nou podría ser una realidad.

Los malos resultados ya han hecho desplegar todo un abanico de candidatos a ocupar el hueco de Arbeloa en el banquillo. "Me preocupa el partido de mañana, es lo único en lo que estoy centrado. Siempre he pensado en el Real Madrid, en el equipo, y el futuro para mí es mañana", señaló el actual preparador madridista en rueda de prensa.

El tema físico, además, tampoco acompaña. A la ya larga lista de lesionados del conjunto merengue, sin Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Éder Militao y Arda Güler, se unió el sábado el capitán Dani Carvajal, que estará alejado de los terrenos de juego al menos las dos próximas semanas por una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho.

Gonzalo, elogiado por el entrenador blanco en rueda de prensa, podría ocupar el hueco de Mbappé, aunque también podría apostar por Franco Mastantuono. Mientras, Brahim Díaz ocupará previsiblemente el hueco dejado por Güler.

Enfrente, el Espanyol, que atesora 39 puntos, necesita acabar con una nefasta racha de 16 jornadas sin vencer -diez derrotas y seis empates- en las que ha pasado de estar en puestos europeos a ver peligrar su continuidad en la máxima categoría del fútbol español. De hecho, no ha ganado todavía en este 2026.

Cinco puntos le separan de la zona de descenso, aunque es cierto que con un triunfo en las cinco fechas restantes podrían garantizar su permanencia. Así, tratarán de emular el resultado de la temporada pasada ante los blancos en casa, cuando un solitario gol de Carlos Romero les dio la victoria (1-0).

El técnico Manolo González, también discutido, seguirá sin poder contar con el lesionado de larga duración Javi Puado, pero además tampoco podrá disponer de Pol Lozano, expulsado por doble amarilla en el empate del pasado lunes ante el Levante UD (0-0).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Terrats, Urko González; Dolan, Pere Milla y Kike García.

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Brahim, Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Gonzalo y Vinícius.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

--ESTADIO: RCDE Stadium.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.