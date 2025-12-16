Linda Caicedo of Real Madrid celebrates a goal with teammate Eva Navarro and Rocio Galvez during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 League Phase MD5, football match played between Real Madrid CF and VfL Wolfsburg at Alfredo Di Stefano stadium on De - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid busca una goleada con sabor a 'Top 4'

El conjunto madridista visita al Twente con el objetivo de ganar para aspirar a pasar directamente a cuartos de la Champions Femenina

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid aspirará este miércoles (21.00 horas) a finalizar entre los cuatro primeros de la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026 y pasar directamente a los cuartos de final, lo que pasa obligatoriamente por ganar a domicilio, y con la mayor diferencia de goles posibles, al FC Twente neerladés.

El conjunto madridista llega a la última jornada de la liguilla con la mitad de los deberes hechos. Ya ha asegurado su continuidad en la Champions, pero aún debe sellar su posición final, con opciones de acabar en el ambicioso 'Top 4', pero también de perder posiciones y perder el teórico 'factor cancha' en caso de tener que jugar el 'playoff' reservado para los equipos del quinto al duodécimo puesto.

De momento, el escenario y las sensaciones acompañan al conjunto que entrena Pau Quesada, que volvió a evidenciar su paso adelante competitivo a nivel europeo la pasada semana cuando batió 2-0 en el Estadio Alfredo di Stéfano al Vfl Wolfsburgo alemán y pese a jugar toda la segunda parte con una jugadora menos.

Su tercera victoria en esta fase de liga, donde sólo ha perdido con el Arsenal FC inglés, actual campeón y al que fue ganando 0-1, deja al Real Madrid con diez puntos y en la quinta posición, empatado con el cuarto, la Juventus FC italiana, y con el sexto, el Bayer Múnich alemán, a un punto del tercero, el Chelsea FC inglés, y con uno de ventaja sobre las 'Lobas', las 'Gunners' y el Manchester United inglés, por lo que no hay margen para la relajación.

Y el objetivo de cara a esta última jornada es sumar tres puntos que podrían valer colarse entre los cuatro primeros y ahorrarse una eliminatoria extra a doble partido para repetir presencia en los cuartos de final. Además de empatar a puntos con la 'Juve', también tienen el mismo 'goal-average', +6, con el Bayern con un peor -2, por lo que sus marcadores finales pueden ser claves en un desempate con estos rivales, aunque también puede aspirar a superar al Chelsea.

En este caso, su choque parece teóricamente más sencillo ya que se mide a un FC Twente al que conoce bien y que afrontará el partido eliminado, aunque con una mayor liberación en cuanto a presión y con el apoyo del público. El equipo turinés, en cambio, recibe al United, mientras que el londinense tiene una complicada visita al Wolfsburgo.

Pero la principal misión para el Real Madrid debe ser la de ganar y no dejarse puntos lo que, como mínimo, le garantizaría ser quinto y un posible cruce con el Atlético de Madrid o con el OH Leuven belga, que también se la juegan este miércoles. De momento, el equipo de Pau Quesada llega con buen ánimo tras ese triunfo ante el doble campeón de Europa y la goleada del pasado sábado en la Liga F Moeve ante el Granada CF (0-3).

CAICEDO LLEGA DESCANSADA

El entrenador madridista, tras el gran esfuerzo realizado ante el Wolfsburgo, optó por una rotación muy amplia donde sólo Alba Redondo, Sara Däbritz y Filippa Angeldahl, además de la portera Misa Rodríguez, repitieron en el once, y donde la colombiana Linda Caicedo, la gran referencia ofensiva, no tuvo minutos.

Todo hace indicar que las teóricas titulares volverán al once para este partido donde no podrán jugar por sanción Maelle Lakrar e Iris Ashley, expulsadas la semana pasada, ni las lesionadas Sandie Toletti, Antonia Silva, Merle Frohms, Signe Bruun y Tere Abelleira. La neerlandesa Lotte Keukelaar arrastra problemas físicos desde el Clásico que le están impidiendo participar con normalidad.

Enfrente, un FC Twente que sólo tiene dos puntos en la clasificación y que intentará despedirse ante su afición del mejor modo posible de la Liga de Campeones ante un rival al que ya se midió el año pasado en la fase de grupos donde, tras caer 7-0 en el Di Stéfano, causó más problemas en su estadio, donde perdió por 2-3.

El Real Madrid no se puede fiar del equipo que entrena Corina Dekker y que tiene como principal referencia a la centrocampista neerlandesa Jill Roord porque pese a su escasez de puntos y a que fue goleado por el Atlético de Madrid (0-4), fue capaz de empatar contra el Chelsea FC (1-1) y a punto estuvo de dar un susto al Arsenal (1-0).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC TWENTE: Lemey; Van der Vegt, Knool, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Elberink, Ravensbergen y Proost.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Gálvez, Yasmim; Angeldahl, Däbritz; Feller, Weir, Caicedo; y Redondo.

--ÁRBITRA: Lotta Vuorio (FIN).

--ESTADIO: FC Twente Stadion.

--HORA: 21.00/Disney+.