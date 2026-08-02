El Real Madrid celebra la marcha atrás de la FIFA y compara la propuesta con el acuerdo LaLiga-CVC

Archivo - Florentino Perez attends during the Real Madrid Board of Directors meeting held at Ciudad Real Madrid on May 12, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha valorado "muy positivamente" la marcha atrás de la FIFA en su decisión de vender participaciones del Mundial de fútbol a inversores privados, ya que la competición es "un acontecimiento de interés público" y "no debe ser tratada como simple activo financiero destinado a ser comercializado en beneficio de unos pocos", además de asegurar que apropiarse de los ingresos del fútbol resulta "inaceptable y no debe volver a plantearse jamás".

"El Real Madrid CF valora muy positivamente la decisión tomada por la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte", señaló en un comunicado.

El pasado martes, la FIFA confirmó que planeaba crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial y controlada por él y con la que se abriría la puerta a inversores privados. Con ello, se procedería a vender parte de los torneos FIFA, como el Mundial o el Mundial de Clubes.

La cascada de reacciones en contra no se hizo esperar. La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraron su oposición al proyecto, mientras que la UEFA fue más allá y anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que "no" participarán en las competiciones FIFA si sigue adelante la propuesta.

Además, el viernes, el asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, dimitió de su cargo como medida de protesta al plan, que considera que supondría "un mal negocio para el fútbol". Ya el sábado, Infantino decidía dar marcha atrás y cancelar el proyecto.

"El Real Madrid desea expresar su agradecimiento a la UEFA, a las confederaciones y federaciones, y a todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto. Su unidad y su sentido del deber han protegido al fútbol en un momento decisivo", apuntó.

En este sentido, el club blanco recalcó que los clubes son "la base sobre la que se construye el fútbol de selecciones y la Copa del Mundo". "Son estos los que descubren, forman, desarrollan y ponen al servicio de las selecciones nacionales a los futbolistas que hacen posibles estas grandes competiciones. El fútbol de selecciones y el Mundial son, sobre todo, acontecimientos de interés público, y conforman un patrimonio que pertenece a las naciones, a los aficionados y al conjunto de la sociedad. Por ello, consideramos que nunca deben ser tratados como simples activos financieros destinados a ser comercializados en beneficio de unos pocos", apuntó.

"El Real Madrid se opone con firmeza a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir a cambio ninguno de sus costes ni de sus riesgos. Son los clubes quienes los soportan, y cualquier iniciativa que pretenda apropiarse de los ingresos futuros del fútbol sin asumir las responsabilidades que los generan resulta inaceptable y no debe volver a plantearse jamás", prosiguió.

Además, comparó la propuesta de Infantino con el acuerdo de LaLiga y el fondo de inversión CVC. "Este es, además, el mismo principio que el Real Madrid ha venido defendiendo en el ámbito nacional. Nuestro club se opuso y no participó en su día en la operación por la que LaLiga comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cincuenta años a cambio de la entrada de un fondo privado como es CVC. Hipotecar durante medio siglo unos ingresos que corresponden a los clubes, que son quienes asumen la totalidad de los costes y de los riesgos, constituye un precedente que el fútbol no debe repetir, ya sea en nuestro país o en el ámbito internacional", finalizó.