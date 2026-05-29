El Real Madrid continúa liderando la Lista Forbes de clubes de fútbol más valiosos del mundo

Archivo - Kylian Mbappe of Real Madrid CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Rayo Vallecano at Santiago Bernabeu stadium on February 01, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se mantiene al frente, por quinto año consecutivo, de la Lista Forbes de clubes de fútbol más valiosos del mundo, con una valoración estimada de 9.500 millones de dólares -más de 8.100 millones de euros-, por delante del FC Barcelona, segundo de la clasificación elaborada por la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas.

El club blanco, que lidera por décima vez en las últimas 13 ediciones del ranking anual de Forbes, registró durante la temporada 2024-25 unos ingresos de 1.270 millones de dólares -1.090 millones de euros-, un 12% más que el récord que ya había establecido el año anterior para un club de fútbol. Además, esta cifra supera los 1.230 millones de dólares que ingresaron los Dallas Cowboys en la temporada 2024 de la NFL, lo que convierte al Real Madrid en la entidad madridista con mayor volumen de ingresos jamás registrado.

Actualmente, está valorado en 9.500 millones de dólares -más de 8.100 millones de euros-, una ventaja de 2.000 millones sobre el segundo clasificado, el FC Barcelona, con 7.500 millones de dólares -6.440 millones de euros- y que el curso pasado fue el único otro club de fútbol capaz de superar los 1.000 millones de dólares de ingresos -sin contar los traspasos de jugadores-.

Mientras, el Atlético de Madrid, ahora con Apollo Sports Capital como accionista mayoritario, se queda al borde del 'Top 10', en el undécimo puesto gracias a su valoración estimada de 2.950 millones de dólares -más de 2.530 millones de euros- y con unos ingresos de 488 millones de dólares.

El podio, juntos a blancos y azulgranas, lo completa el Manchester United (7.200 millones de dólares), mientras que Liverpool (6.200 millones) y Paris Saint-Germain (5.800 millones de dólares) cierran el 'Top 5'. Bayern de Múnich (5.700), Manchester City (5.500), Arsenal (5.400), Chelsea (4.200) y Tottenham Hotspur (3.000) se encuentran entre los diez más valiosos.

Los 30 primeros clubes, entre los que dominan los ingleses -once equipos- y los de la Major League Soccer (MLS) -siete-, cuentan con un valor conjunto de 87.000 millones de dólares, y entre ellos. La Serie A aporta cuatro conjuntos, LaLiga y la Bundesliga tres cada uno y la Ligue 1 francesa y la Primeira Liga portuguesa, uno cada una.

Las valoraciones globales elaboradas por Forbes se basan en el valor empresarial -la suma del valor del capital y la deuda neta-, y en el caso de los equipos europeos las estimaciones de ingresos y beneficio operativo corresponden a la temporada 2024-25 y están redondeadas al millón de dólares más cercano.

Las valoraciones incluyen la actividad económica asociada a los estadios de cada equipo, pero no incorporan el valor inmobiliario de los recintos deportivos, y excluyen de sus cálculos de ingresos y beneficios operativos los ingresos derivados de traspasos de jugadores.