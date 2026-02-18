El Real Madrid cumple ante el Paris FC y se cita con el Barça

Naomie Feller of Real Madrid celebrates a goal during the UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match between Real Madrid C.F. and Paris FC at Alfredo Di Stefano on February 18, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se ha impuesto este miércoles al Paris FC (2-0) en el Alfredo Di Stéfano, en la vuelta del 'playoffs' de la Liga de Campeones, con goles de Naomie Feller y N'Dongala, en propia portería, clasificándose para los cuartos de final, en los que se medirá al FC Barcelona, en un encuentro marcado por la expulsión de Théa Greboval en los primeros compases del encuentro que terminó por decantar una eliminatoria que ya llegaba al Alfredo Di Stéfano con ventaja tras el 2-3 del encuentro de ida.

Por segunda temporada consecutiva, el Real Madrid estará entre los ocho mejores equipos de la máxima competición continental. Los goles de Feller, tras un gran centro de Eva Navarro, N'Dongala, en propia puerta, serían suficientes para finiquitar una eliminatoria que se pondría aun más de cara con la expulsión de Greboval en el minuto cinco de partido. Ahora, las blancas intentarán acceder por primera vez en su historia a unas semifinales de Liga de Campeones en unos cuartos de final ante el FC Barcelona que reeditarán el Clásico europeo de la temporada 2021-22.

Pese a la ventaja en la eliminatoria conseguida en la ida, el inicio del Real Madrid sería todo menos conservador. Antes de que se cumpliera el primer minuto de partido Linda Caicedo ya habría probado a

Chavas. Una acción ofensiva que precedería a la que marcaría el devenir del encuentro y la eliminatoria.

Un balón largo de Misa Rodríguez encontraría la espalda de la zaga del Paris y, aprovechando su gran punta de velocidad, Feller le ganaría la partida a Greboval para plantarse en el mano a mano. Pero la central francesa derribaría a su compatriota en la frontal y dejaría a su equipo con una menos con más de 80 minutos de partido por delante. Eso sí, la falta peligrosa botada por Weir se estrellaría en la barrera y el empate sin goles se mantendría en el marcador.

Una expulsión que, ante la necesidad del global de la eliminatoria en clave parisina, permitiría correr con espacios a la contra. Y en esas, Weir estaría muy cerca de abrir el marcador con un remate franco desde la frontal del área pequeña al que respondió Chavas con una gran parada. Un dominio blanco que se sacudirían las visitantes con una gran contra culminada por Picard con un remate potente raso que obligó a intervenir por primera vez en el partido a Misa.

Le estaba costando al Real Madrid atacar el bloque bajo de un serio Paris FC. Y una de las pocas combinaciones fluidas en el último tercio del conjunto dirigido por Pau Quesada llegaría el tanto de Feller, anulado por posición antirreglamentaria de la ariete francesa. Y unos minutos después, cuando un centro de Dabritz desde la izquierda, tras un gran pase filtrado de Weir, impactaría en la mano de Picard. Pero, de nuevo, Chavas salvaría a su equipo deteniendo el penalti a la escocesa.

Y con el Real Madrid sin sufrir pero con la tensión propia de lo ajustado de la eliminatoria se marcharían ambos equipos a vestuarios. Y para dar más orden al juego blanco, Pau Quesada introduciría un cambio tras la reanudación, dando entrada a Toletti en detrimento de una participativa pero errática Weir. Lo que no cambiaría sería la tónica del encuentro, con el Real Madrid asentado en campo rival y encontrando cada vez más resquicios en la defensa parisina.

Y la insistencia tuvo premio en el minuto 54. Un centro perfecto desde la derecha de Eva Navarro fue rematado por Feller al fondo de la portería. Se adelantaba y respiraba el Real Madrid con un gol que prácticamente sentenciaba la eliminatoria. El tanto serviría para que el Paris dejara más espacios atrás y, de nuevo, serían aprovechados por Eva Navarro, que volvería a provocar con un centro un nuevo gol, aunque esta vez introducido en la portería de Chavas por N'Dongala.

El segundo gol terminó por rematar al Paris FC, que se limitaría en el último tramo del partido a minimizar daños. En esas, Pau Quesada aprovecharía para dar descanso a jugadoras importantes como Feller, Angeldahl o Linda Caicedo. Pero el marcador no se movería más y se consumaría el contundente 5-2 en la eliminatoria favorable al Real Madrid, que sólo estuvo 29 minutos por detrás en el cómputo global.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - PARIS FC, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Yasmim (Holmgaard, min.74); Angeldahl (Bennison, min.88), Däbritz; Weir (Toletti, min.46), Caicedo (Alba Redondo, min.88), Del Castillo; y Feller (Sheila García, min.74).

PARIS FC: Chavas; N'Dongala, Hocine (Sylla, min.78), Greboval, Bogaert, Liaigre (Jedlinska, min.64); Garbino (Davis, min.29), Korosec, Picard (Mendy, min.78), Le Moguedec (Sangare, min.64); y Mateo.

--GOLES:

1-0, min.54: Feller.

2-0, min.67: N'Dongala (p.p.)

--ÁRBITRO: Iuliana Demetrescu (ROU). Amonestó a Méndez (min.83) por parte del Real Madrid. Y expulsó a Greboval en el Paris FC.

--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano, 1.558 espectadores.