El Real Madrid defiende su segunda plaza en la Liga F Moeve en el derbi ante un Atlético entonado

Archivo - Linda Caicedo of Real Madrid in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid and Real Madrid at Centro Deportivo Alcala de Henares on September 5, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y la Real Sociedad proseguirán este fin de semana con su pelea particular por el subcampeonato de la Liga F Moeve 2025-2026, con el equipo madridista teniendo un siempre complicado derbi ante un entonado Atlético de Madrid y el guipuzcoano recibiendo a otro equipo en forma como el Granada CF, en partidos correspondientes a la vigesimoctava y antepenúltima jornada.

El conjunto de Pau Quesada y el de Arturo Ruiz, que aseguraron su presencia en la previa de la próxima Liga de Campeones en la jornada anterior, continúan separados por tan sólo tres puntos a falta de nueve por disputarse y los de este fin de semana serán seguramente complejos para ambos, pese a que tendrán a su favor el jugar en sus respectivos estadios.

En el Alfredo di Stéfano habrá un siempre interesante derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, separados por 13 puntos, pero que tendrán ese plus que da su rivalidad que este año ha repartido las alegrías a partes iguales en sus dos partidos.

Las merengues se impusieron en el último duelo, en las semifinales de la Supercopa de España (3-1) del pasado mes de enero, y ahora querrán tomarse la revancha de la derrota a principios de temporada en la primera vuelta liguera por 2-1. Entonces, el Atlético había arrancado bien para luego ir desfalleciendo, pero ahora vuelve a estar a buen nivel y notando la mejoría desde la llegada de José Herrera.

El conjunto colchonero se plantará en el Di Stéfano tras encadenar seis victorias consecutivas, su mejor racha de la temporada que intentará detener un Real Madrid que no está a su mejor nivel en este momento y que sabe que no se puede relajar si no quiere dejar escapar puntos de nuevo de su estadio tras el empate ante el DUX Logroño.

El Real Madrid defenderá su segunda plaza ante el acoso de una Real Sociedad que tampoco tiene un choque sencillo ya que recibe al otro equipo, sin contar el Barça Femení, que está en un gran momento de resultados, como es el Granada CF, que lleva 16 de los últimos 18 puntos disputados.

Sin embargo, el conjunto guipuzcoano también está en buena dinámica con 13 de los últimos 15 puntos sumados y querrá alargarla en un choque especial para Arturo Ruiz, extécnico del equipo granadino, contra el que no pudo en la primera vuelta (2-2).

A partir de ahí, ya no resta demasiada emoción en la Liga F Moeve donde el líder y campeón FC Barcelona seguirá ya seguramente pensando más en las finales de la Copa de la Reina Iberdrola y, sobre todo, de la Champions, en su siempre difícil visita a un Costa Adeje Tenerife que quiere plantar cara en el Heliodoro Rodríguez López.

Y con el Levante UD ya descendido desde el pasado miércoles, la otra plaza para salir del fútbol profesional está entre el DUX Logroño y el Alhama CF El Pozo, separados por cinco puntos. El equipo riojano ha sumado ocho de los últimos doce puntos y podría sellar la permanencia si gana precisamente al alicaído conjunto 'granota' a domicilio y el murciano, que el pasado fin de semana rompió una racha de 20 jornadas sin ganar, no lo hace en su visita a una SD Eibar ya salvada.

Por último, el derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Badalona Women, el Madrid CFF-Sevilla FC, con ambos equipos en mal momento, y el Athletic Club-Deportivo ABANCA completan esta antepenúltima jornada del campeonato doméstico.