El Real Madrid desaparece de la lista de De la Fuente

Los jugadores de la selección española y del Real Madrid Dean Huijsen y Dani Carvajal. - DPA / EUROPA PRESS

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ofreció este lunes la convocatoria de la selección española para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México -del 11 de junio al 19 de julio-, y por primera vez en la historia ninguno de los 26 futbolistas de la lista es del Real Madrid.

Existían tres opciones de que el Real Madrid tuviera representación en el Mundial de este verano, ya que el central Dean Huijsen, el lateral Fran García y el delantero Gonzalo García estaban incluidos en la prelista de De la Fuente. Aunque la opción real la representaba el defensa de origen neerlandés, un habitual en las convocatorias previas del técnico riojano.

El central merengue sí estuvo en a última convocatoria de los amistosos frente a Serbia y Egipto, aunque con problemas físicos se perdió los parones internacionales de octubre y noviembre. Sí participó, como titular y disputando todos los minutos, en los partidos de clasificación al Mundial del mes de septiembre, recién estrenada su temporada como nuevo futbolista del Real Madrid.

Huijsen debutó con la selección en marzo del año pasado, en los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Países Bajos -dando una asistencia en Mestalla-, para después terminar jugándolo todo en las semifinales ante Francia y la final frente a Portugal, que terminó levantando el trofeo.

Y como ya se conocía, Dani Carvajal tampoco estará en este Mundial. El lateral no aparecía ni en la prelista de De la Fuente para esta cita, después de ser uno de los pesos pesados del vestuario en la consecución de la Eurocopa de 2024, su primer gran título con el combinado nacional. Pero la poca relevancia con el conjunto blanco en esta campaña ha evitado su presencia en el torneo.

El de Leganés, que se despidió del Real Madrid este sábado tras 13 temporadas en el primer equipo y 10 en la cantera, no juega con la selección desde septiembre de 2024, en la concentración inmediatamente posterior a levantar el título continental.

Por su parte, ni Fran García ni Gonzalo García parecían entrar en las quinielas previas a la oficialidad de la lista. El primero ya debutó a finales de 2023, en su primer año defendiendo la camiseta madridista, pero no había vuelto a ser llamado desde entonces. En el conjunto entrenado por Álvaro Arbeloa, ha terminado por delante de Álvaro Carreras, aunque su rendimiento ha ido en sintonía con el colectivo merengue.

Situación parecida la de Gonzalo García. Después de un Mundial de Clubes sobresaliente con Xabi Alonso en el banquillo, ha gozado de pocos minutos desde la llegada del técnico salmantino, salvo en esta recta final con poco en juego para los blancos. Es capitán de la Sub-21 y llamado a ser uno de los delanteros del futuro de 'La Roja', pero este Mundial no será el primero, aunque ha sido elegido para formar parte de los nueve refuerzos en la primera fase de la concentración.

OCHO JUGADORES DEL FC BARCELONA Y TRES DEL ATLÉTICO

Así, es la primera vez en la historia que España acude a un Mundial sin jugadores del Real Madrid, cumpliendo con una tendencia reciente -este curso por primera vez el equipo merengue jugó un partido de Champions sin españoles- en los últimos años, ya que además de Huijsen y Carvajal, solo han ido otros, y puntualmente, como Raúl Asencio, Fran García o Dani Ceballos.

Esta ausencia de futbolistas del conjunto merengue ya se dio en la EURO 2020, que se disputó en 2021 por la pandemia, cuando Luis Enrique Martínez no pudo contar con el lesionado Carvajal -que también se perdió por un problema muscular la de 2016- y no convocó al defensa central Sergio Ramos. Hace cuatro años, para la Copa del Mundo de Catar, Luis Enrique sólo citó del club madridista a Carvajal y a Marco Asensio, mientras que para la de Rusia de 2018, Julen Lopetegui llamó a seis, con Sergio Ramos, Nacho Fernández, Lucas Vázquez e Isco Alarcón uniédonse al de Leganés y al balear.

Todo esto contrasta con el FC Barcelona, que en esta convocatoria tiene a ocho jugadores: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri González, Pablo Páez 'Gavi', Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal. El Arsenal FC (David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi), Atlético de Madrid (Marcos Llorente, Marc Pubill y Alex Baena) y el Athletic Club (Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams) son los otros clubes más representados en una lista con nueve futbolistas (Raya, Cucurella, Grimaldo, Porro, Rodri, Zubimendi, Merino, Fabián y Pino) que juegan fuera de España y con treces clubes distintos representados.