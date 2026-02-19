El Real Madrid destroza al campeón Unicaja

Alberto Abalde (Real Madrid) en acción durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra Unicaja en el Roig Arena de Valencia - ACB PHOTO / DAVID GRAU

Los blancos se cobran la revancha de la final de 2025 en un duelo monocolor

VALENCIA, 19 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Real Madrid no ha dado ninguna opción a Unicaja (100-70) este jueves en el segundo duelo de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto, que se disputa hasta el domingo en el Roig Arena de Valencia, y se ha cobrado la revancha de la final perdido el año pasado en Gran Canaria y, de paso, ha mandado un serio aviso a su próximo rival, el anfitrión Valencia Basket.

Era la reedición de la final del año pasado, que ganó Unicaja en Las Palmas de Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena, coronando a los de Ibon Navarro con mucha autoridad (93-79) sobre los entrenados entonces por Chus Mateo, ahora en manos de Sergio Scariolo. Y el italiano ya comentó esta semana que sus jugadores les tenían ganas a los malagueños. Y lo demostraron en la pista.

El pasado domingo 15 Febrero en el Martín Carpena el Real Madrid ya se cobró un adelanto de la terrible revancha que se comió, más que fría, congelada, este jueves. Entonces, los blancos ganaron a Unicaja por un ajustado 92-96, en la Liga Endesa, para empezar a olvidar la derrota en la final copera del año pasado en Las Palmas de Gran Canaria.

Pero esta vez, en el Roig Arena donde Unicaja tenía que defender cetro, los de verde y lila ni aparecieron. Lo justo para firmar el acta. Y el Real Madrid, de menos a más y sin bajar ritmo en ningún momento, pudo devolverle la moneda a los de Ibon Navarro. Superiores en todo, esta 'paliza' les da el billete a semifinales, para seguir soñando, mientras que el todavía vigente campeón se va a casa a las primeras de cambio.

Más que una reedición de una final, pareció un entrenamiento con público, con más de 14.000 almas que lideradas por la poblada y dispersa afición de UCAM Murcia optaron incluso por hacer la ola en el Roig Arena para tener algo con lo que distraerse. Porque tensión en pista, no hubo. Y baloncesto, el que puso el Real Madrid. Poco más. Unos blancos que ahora sí se ve que van a por todas.

Cuando un balón te quema en las manos, y le sucede lo mismos al resto de compañeros, mal presagio. Y eso es lo que le pasó a Unicaja en Valencia, atenazo de inicio pese al triple inicial del todavía vigente MVP de la competición, un Kendrick Perry que no repetirá galardón. Pero el Real Madrid pronto se escapó, tanto que cerró el primer cuarto con un parcial de 14-0. Y ahí se fue Unicaja del partido para no volver.

En el segundo cuarto, lejos de relajarse, el conjunto madridista apretó todavía más. Trey Lyles y Abalde ampliaron la renta desde el triple, Gabriel Deck y Theo Maledon sumaron con continuidad y Facundo Campazzo dirigió con criterio hasta alcanzar un +24 (50-26) antes del descanso. El 50-28 al intermedio reflejaba una superioridad absoluta ante un Unicaja atenazado, con la sensación de que el balón no quería ir a ningún jugador malaguista.

Tras el paso por vestuarios no cambió el guión. Sergio Llull abrió brecha con un triple, Deck entró en racha y el Madrid siguió castigando cada error malagueño. La diferencia se disparó hasta los 33 y 35 puntos (67-34 y 69-34), con un Unicaja ofuscado en ataque, sin fluidez ni claridad de ideas, mientras el conjunto blanco anotaba con facilidad y dominaba el rebote y el ritmo.

El último cuarto fue un trámite. Maledon, Lyles y compañía mantuvieron la intensidad hasta llegar a la máxima diferencia de +37 (96-59), antes de que los de Ibon Navarro maquillaran ligeramente el resultado hasta el definitivo 100-70. Más que una reedición de final, el choque pareció un entrenamiento con público en un Roig Arena con 14.062 espectadores que asistieron a un ejercicio de autoridad blanca.

Con esta victoria, el Real Madrid se cita en semifinales con el Valencia Basket en una eliminatoria que suena a final anticipada. El campeón vigente, en cambio, se despide a las primeras de cambio tras una noche para olvidar. Y eso que su afición vivió el doloroso trámite de los minutos finales cantando y ovacionando a los suyos, en un comportamiento digno de admirar y siendo puro 'ADN Copa'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 100 - UNICAJA, 70 (50-28, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (7), Llull (7), Hezonja (12), Deck (8) y Tavares (9) --quinteto inicial--; Lyles (16), Kramer (-), Abalde (12), Maledon (13), Garuba (7), Feliz (9) y Len (-).

UNICAJA: Perry (8), Duarte (6), Barreiro (5), Webb (18) y Balcerowski (13) --quinteto inicial--; Audige (-), Kalinoski (3), Díaz (-), Cobbs (2), Djedovic (6), Sulejmanovic (3) y Rubit (6).

--PARCIALES: 28-12, 22-16, 23-16 y 27-26.

--ÁRBITROS: Peruga, Padrós y Martínez. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena, 14.062 espectadores.