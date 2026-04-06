Un Real Madrid dolido invoca al Bernabéu en el Clásico de Europa

Archivo - Vinicius Junior of Real Madrid and Konrad Laimer of Bayern Munich in action during the UEFA Champions League, Semi Final Second Leg, football match played between Real Madrid and FC Bayern Munich at Santiago Bernabeu stadium on May 08, 2024 in M - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este martes (21.00/Movistar Plus+) al Bayern de Múnich en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones con el optimismo herido tras su derrota con graves consecuencias en Liga, por lo que ahora apelan a la fuerza del Santiago Bernabéu en Champions en el primer envite del Clásico de Europa, frente a un conjunto bávaro casi inmaculado este curso, con solo dos derrotas en todas las competiciones.

Vuelve la Champions al Bernabéu, donde parece que no importa demasiado las dinámicas de los equipos que allí se enfrentan, como ya se vio en la eliminatoria entre merengues y el Manchester City. El equipo inglés era claro favorito en la previa, pero los de Álvaro Arbeloa arrasaron a su rival en casa en la ida y terminaron avanzando firmes a cuartos de final, en otra demostración de que en Europa la actitud de los blancos cambia.

Este cruce fue un chute importante de energía y confianza para un equipo que vive dominado por los altibajos desde que arrancó la temporada, sin regularidad en cuanto a nivel de juego y con derrotas inoportunas para sus objetivos deportivos. Como las de El Sadar (2-1) y ante el Getafe CF (0-1) que, sumadas a la más reciente en Son Moix (2-1) aleja al Real Madrid de la pelea del título de LaLiga EA Sports, ya que el FC Barcelona se queda 7 puntos por encima de los merengues a falta de ocho jornadas.

E inmerso en este mar de dudas e incertidumbre a nivel doméstico, el 15 veces campeón de Europa vuelve a invocar a su 'modo Champions', que se desarrolla con más autoridad entre las paredes del feudo merengue. Además, el Real Madrid puede apoyarse en la historia reciente, ya que encadena nueve encuentros sin perder ante el Bayern (7V y 2E) y les ha eliminado en las últimas cuatro eliminatorias entre ambos, que además terminaron con el conjunto blanco como campeón continental.

Ambos equipos se han enfrentado en 28 ocasiones en la historia de la Copa de Europa, en el partido más repetido en la competición, y los blancos tienen el recuerdo más reciente de la remontada en la 2023-24 con dos tantos de Joselu Mato. Ese espíritu colectivo buscan los blancos ante un Bayern que viaja a Madrid con un modelo de juego atractivo y total que le ha permitido sufrir solo 2 derrotas -una de ellas en Champions- en los 43 partidos (37V y 4E) que ha disputado este curso.

Vincent Kompany ha logrado ensamblar una maquinaria, principalmente ofensiva, casi perfecta liderada por el delantero inglés Harry Kane, que llega con molestias en el tobillo y es autor de 48 tantos, y por el desborde de jugadores como el francés Michael Olise y el colombiano Luis Díaz. En total, el Bayern ha convertido 146 dianas este curso, es decir, promedian 3,3 goles por encuentro.

Y es que el conjunto bávaro presume de un proyecto construido para volver a levantar la 'Orejona' seis años después de la última vez en la temporada de la pandemia. Aunque su punto débil, mejorado en cierta manera este curso en Champions, es el aspecto defensivo, y solo ha dejado la portería a cero en tres de sus últimos 16 partidos a domicilio. En portería estará el mítico Manuel Neuer, superviviente de la última eliminatoria victoriosa ante los madridistas, en 2012, como David Alaba, entonces en el Bayern ante un Arbeloa que era jugador merengue.

Los blancos deben, como ya hicieron ante el City, mostrar hambre y actitud desde el primer instante de una exigente eliminatoria si quiere tener opciones de estar en semifinales hasta el final de los 180 minutos. Para ello, ya contará con un recuperado Kylian Mbappé, 'pichichi' de la Champions con 13 dianas, al que busca acomodo sin perder equilibrio junto a un Vinícius Júnior que no fue titular en Son Moix y que ya le hizo un doblete a los alemanes en el Allianz hace dos temporadas.

En el centro del campo, Arbeloa deberá decidir si le da la titularidad a un Jude Bellingham que ya tuvo minutos ante el RCD Mallorca, lo que dejaría sin hueco en el once a Eduardo Camavinga y Thiago Pitarch. Además, regresará Fede Valverde, clave antes del parón por su energía y goles, pero no estarán los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes. Éder Militao, goleador en Son Moix, también apura sus opciones de ser de la partida.

Mientras, el Bayern, el equipo que más veces (5) ha eliminado al Real Madrid en Copa de Europa y que viene de remontar con tres goles postreros un 2-0 ante el Friburgo y dejar prácticamente sentenciada la Bundesliga, presenta la baja confirmada del portero Sven Ulreich y las dudas de Harry Kane y Alphonso Davies, por lo que podrá presentar una alineación muy reconocible.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler, Thiago, Mbappé y Vinícius.

BAYERN DE MÚNICH: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.