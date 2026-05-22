El Real Madrid elimina al Valencia Basket y se cita con Olympiacos en la final de Euroliga

Archivo - Mario Hezonja, Real Madrid - Europa Press/Contacto/Acero - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (90-105) al Valencia Basket este viernes para avanzar a la final de la Euroliga, un golpe en la mesa de los de Sergio Scariolo que impidió el sueño 'taronja' en Atenas, a pesar de las bajas y de las lesiones en el último cuarto de Usman Garuba y Andrés Feliz, uno de los mejores y con el partido ganado.

Los blancos buscarán este domingo su 12ª Copa de Europa ante un Olympiacos que había superado (79-61) al Fenerbahçe en la primera semifinal. El Madrid tomó el control desde los primeros minutos e incomodó a un Valencia Basket que, en su primera 'Final Four', supo sufrir pero no encontró sus armas, triple o rebote ofensivo que sí lució su rival en el Telekom Center de la capital griega.