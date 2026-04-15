El Real Madrid, eliminado por el Bayern en los cuartos de final de la Champions

Aleksandar Pavlovic of Bayern Munich celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between FC Bayern München and Real Madrid CF at Allianz Arena on April 15, 2026 in Munich, Germany. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid cayó eliminado este miércoles por el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-26, con un marcador global de 6-4 en el global tras el triunfo (4-3) de los bávaros en la vuelta disputada en el Allianz Arena, por lo que el conjunto alemán avanza a semifinales.

Tras una primera parte de locura en la que los blancos se fueron a los vestuarios ganando 2-3 en un 'toma y daca' constante, el equipo bávaro hizo dos goles, de Luis Díaz y Michael Olise, que apeaban al equipo merengue de la competición, rozando el 90' y solo unos minutos después de la expulsión de Eduardo Camavinga.