El Real Madrid, eliminado en cuartos de final de la Liga Endesa por La Laguna Tenerife

Andres Feliz of Real Madrid and Marcelinho Huertas of La Laguna Tenerife in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Quarter Finals Game 1 match played between Real Madrid and La Laguna Tenerife at Movistar Arena on June 02, 2026, in - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha perdido este sábado en casa por 95-107 frente a La Laguna Tenerife en el tercer y definitivo partido de su serie de cuartos de final en los 'playoffs' de la Liga Endesa, avanzando los canarios de ronda y en cambio quedando los madrileños, que habían sido campeones de la liga regular, eliminados aquí de la carrera hacia el título.

Volvía la eliminatoria al Movistar Arena para su definición completa tras las dos victorias a domicilio de ambos equipos, dejando claro que siempre es relativo lo de tener el factor cancha favorable. Sin margen para el error, el Real Madrid truncó el pasado jueves una racha de seis derrotas ligueras consecutivas, forzando este encuentro de desempate.

Y Florentino Pérez y Enrique Riquelme sentados en las gradas del pabellón, en la víspera de que ambos candidatos se disputen en las urnas la presidencia del club, fueron testigos de cómo Patty Mills y sobre todo Marcelinho Huertas firmaron un adiós prematuro del Real Madrid en los 'playoffs' que recordó al de 2008, con Sergio Scariolo como verdugo.