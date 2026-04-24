El Real Madrid empata en La Cartuja y allana la Liga para el Barça

Archivo - Hector Bellerin of Real Betis celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and RC Celta de Vigo at La Cartuja stadium on March 15, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha empatado (1-1) este viernes durante su visita al Real Betis Balompié en el comienzo de la jornada 32, debido a un gol de Héctor Bellerín para los verdiblancos en el tiempo de descuento, que ha neutralizado la diana previa de Vinícius Jr. para un conjunto merengue que ya ve lejos el liderato del FC Barcelona en LaLiga EA Sports.

En el Estadio La Cartuja, Trent Alexander-Arnold generó en el 8' la primera oportunidad de peligro con un pase muy largo desde campo propio hacia casi el área rival, donde Kylian Mbappé envió su volea por encima del larguero. El Betis no daba réplica y los pupilos de Álvaro Arbeloa se adelantaron con el 0-1 al poco de cumplirse el primer cuarto de hora.

Fede Valverde domó un balón antes de línea de tres cuartos, disparó raso, el portero local Álvaro Valles dejó viva esa acción en su rechace y Vinícius estuvo atento para marcar un zurdazo cruzado a ras de suelo. Con el Betis timorato, los visitantes pidieron luego un penalti por mano de Ricardo Rodríguez, pero el equipo arbitral no lo consideró punible.

Más allá de un par de arrancadas de Cédric Bakambu, el ataque bético era infructuoso y para colmo se lesionó a la media hora Marc Bartra. A continuación, Jude Bellingham merodeó el segundo gol blanco tras un pase bombeado de Mbappé y que el mediapunta inglés culminó con un disparo muy fuerte por encima del travesaño, cuando Valles estaba casi 'vendido'.

Entonces el Real Madrid empezó a relajarse y los pupilos de Manuel Pellegrini apretaron arriba, teniendo cinco ocasiones para marcar antes del descanso. En el 44' desvió el guardameta Andriy Lunin un zurdazo raso de Antony desde el balcón del área y que iba ajustado al palo; al saque de ese mismo córner, Álvaro Fidalgo mandó alto un derechazo.

Ya en el tiempo añadido, Lunin le ganó con la pierna un mano a mano a Bakambu y, a continuación de esa jugada, el portero merengue hizo una palomita para enviar a córner otro zurdazo de Antony desde la frontal. Y como guinda antes del intermedio, Pablo Fornals mandó otro derechazo por encima del larguero cuando estaba en posición franca dentro del área.

Al regreso de vestuarios, y pese a haber introducido Pellegrini al 'Cucho' Hernández y a Marc Roca, fueron los blancos quienes incordiaron primero. Merced a una combinación colectiva, Valverde cedió el balón a Bellingham en la frontal del área y éste abrió hacia Alexander-Arnold en la banda derecha; su centro en peripecia fue rematado a gol por Mbappé.

No obstante, se invalidó todo por fuera de juego. Aun así, el equipo visitante lo intentó nuevamente con un disparo de Bellingham que repelió Valles bien posicionado. Como respuesta, la presión de Antony sobre la salida del balón de Thiago Pitarch dio frutos y 'Cucho' Hernández tiró fuerte de primeras con su pie diestro, obligando a un paradón a Lunin.

Fue momento entonces para que ambos entrenadores moviesen más piezas de sus banquillos, incluida la entrada en el campo de Isco Alarcón, que volvía así a jugar como local tras muchos meses lesionado. En el 80' se acercó el Real Madrid al 0-2 con un eslalon de Valverde, que se escoró hacia su lado derecho y terminó la acción con un tiro raso sin premio.

En el 84' replicó Antony con un lance similar, pero escorándose a su izquierda hasta tirar por abajo y demasiado cruzado. Entre tanto, Mbappé solicitó ser cambiado, quizá por precaución física, y entró en su lugar Gonzalo García para intentar acoplarse a Vinícius. Eso provocó, en el 86', un ataque merengue donde el brasileño falló su remate muy flojo.

En el tiempo de descuento, y después de que Antony hubiera reclamado de forma ostentosa ser objeto de penalti por parte de Ferland Mendy, la tuvo el Real Madrid con un lance de Eduardo Camavinga en solitario; pero su zurdazo fue taponado por la zaga bética y los de Arbeloa acusaron no haber sentenciado el marcador, ya que de forma agónica encajaron el 1-1.

A la desesperada había alcanzado el Betis a los dominios de Lunin y ahí Antony forcejeó otra vez con Mendy, quien se cayó de maduro y todo siguió; el '7' local hizo una pared con Bellerín y metió un centro-chut, cuyo rechace en Antonio Rüdiger quedó a merced de que el propio Bellerín marcase el empate definitivo (90+4') con un derechazo potente.

Este tropiezo dejó al conjunto madridista con 74 puntos, mientras que el líder Barça tiene 82 puntos y aún debe disputar su encuentro de esta jornada 32 con su visita al Getafe. Por su parte, el Betis se colocó con 50 puntos y añadió presión a su persecución del cuarto puesto, en poder de un Atlético de Madrid que luce 57 puntos y piensa más en la Champions League.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 1 - REAL MADRID, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Valles; Bellerín, Natan, Bartra (Llorente, min.32), Rodríguez; Fidalgo (Roca, min.46), Amrabat (Isco, min.73); Fornals (Lo Celso, min.68), Antony, Abde; y Bakambu ('Cucho' Hernández, min.46).

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Alaba, min.73), Mendy; Valverde, Pitarch (Camavinga, min.73), Brahim (Manuel Ángel, min.82), Bellingham; Vinícius y Mbappé (Gonzalo, min.81).

--GOLES:

0-1, min.17: Vinícius.

1-1, min.90+4: Bellerín.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a Amrabat (min.38) por parte del Real Betis, y a Huijsen (min.40) y Alexander-Arnold (min.72) en el Real Madrid.

--ESTADIO: La Cartuja, 54.348 espectadores.