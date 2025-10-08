El Real Madrid empieza la Champions con su mejor versión

Las blancas golearon (6-2) a la Roma italiana dejando atrás su irregular inicio de temporada

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid disfrutó de un debut triunfal y goleador este miércoles en la Liga de Campeones con un 6-2 sobre la AS Roma en el Estadio Alfredo di Stéfano, estreno encarrilado tras el descanso para sumar sensaciones al inicio de temporada en la Liga F Moeve.

El equipo blanco disfrutó de los dobletes de Alba Redondo y Caroline Weir, de Linda Caicedo repartiendo asistencias, y empezó con buen pie una edición renovada de la Champions. Además, para el Madrid supone una dosis de confianza importante para no perder más terreno en la liga, donde marchan a siete puntos del Barça.

El cuadro español tuvo que rematar en más de una ocasión a una Roma que lució pegada parecida a las locales. El Madrid, que venía de dejar en cuatro partidos seguidos su portería a cero, no supo defender la renta de un partido con mucha intensidad. Alba Redondo cazó un balón suelto en saque de esquina para el 1-0 a los seis minutos, pero Evelyne Viens lo hizo para las italianas en el 10'.

Los ataque volvieron a ganar la partida, con Weir colándose por dentro para hacer el 2-1 y Emilie Haavi devolviendo el golpe por parte de la Roma. Cada ocasión buena parecía obligada a terminar en gol y Linda Caicedo, alerta y vertical siempre para el Madrid, asistió al doblete de Redondo antes del descanso (3-2).

Las de Pau Quesada retomaron el encuentro con la misma intensidad que en el inicio, fuerte regreso con presión y en campo contrario hasta encontrar de nuevo el gol pronto. Después de un saque de esquina, el pase de Redondo con cierta fortuna lo remató Maelle Lakrar. Con dos goles de renta, el Madrid encontró la calma para manejar el encuentro, mientras la Roma necesitaba más.

El equipo italiano, clasificado para la Champions desde dos previas, no tuvo reacción y las blancas mantuvieron su dominio con más posesión y más tiempo cerca de la meta rival. En una gran jugada por banda izquierda, Caicedo asistió a Weir y la escocesa, que no estaba brillando en Liga, definió a la perfección su doblete con un control orientado en área pequeña (5-2).

La Roma firmó su rendición con media hora por delante y el Madrid lo aprovechó con Eva Navarro, quien cumplió con creces en el lateral derecho. En la asistencia repitió Caicedo, pero la colombiana terminó siendo noticia por una lesión en los últimos minutos. El equipo de Quesada perdonó alguno más --Athenea del Castillo en los 15 minutos que tuvo-- pero empezó la Champions con su mejor versión.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 6 - AS ROMA, 2. (3-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Frohms; Navarro (Bejarano, min.81), Méndez, Lakrar, Yasmim; Angeldahl (Bennison, min.77), Däbritz (Toletti, min.69); Feller (Athenea, min.77), Weir (Comendador, min.69), Caicedo; y Redondo.

AS ROMA: Baldi; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Velje; Giugliano (Mia Pante, min.77), Rieke (Kühl, min.72), Greggi; Pilgrim (Corelli, min.77), Viens (Bergamaschi, min.60) y Haavi (Dragoni, min.61).

--GOLES:

1 - 0, min.6, Redondo.

1 - 1, min.16, Viens.

2 - 1, min.23, Weir.

2 - 2, min.35, Haavi.

3 - 2, min.42, Redondo.

4 - 2, min.53, Lakrar.

5 - 2, min.60, Weir.

6 - 2, min.73, Navarro.

--ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM). Amonestó a Weir (min.26) por parte del Madrid.

--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.