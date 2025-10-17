El Real Madrid encoge en Belgrado

Los de Scariolo pierden fuerza y fallan lejos de casa ante un motivado Estrella Roja

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid cayó (90-75) este viernes en la quinta jornada de la Euroliga contra el Estrella Roja, un mal partido de los blancos en Belgrado, de nuevo derrotados lejos de casa y fuera del guion desde el segundo cuarto y hasta el final.

Los de Sergio Scariolo, que se quedan con un balance de 3-2, los dos partidos perdidos a domicilio, tuvieron un muy mal día en la capital serbia, del que apenas se salvó Chuma Okeke. El resto de estrellas del Madrid fueron opacadas por un Estrella Roja motivado, con el impulso de su nuevo entrenador y el ambiente en la grada.

Los blancos, que llegaban a priori muy entonados tras fulminar el miércoles a Partizán, controlaron el Belgrade Arena para que no entrara en ebullición en el primer cuarto. El inicio fue un toma y daca entre Codi Miller-McIntyre y Théo Maledon, pero en los blancos se enchufó también Okeke, anotando y cargando el rebote para dar una primera buena renta a los suyos (13-22).

El Madrid quiso escaparse pero en el segundo cuarto cayó en el despiste general, mientras el Estrella Roja subía su intensidad defensiva. Tras verse once puntos abajo (20-31), los locales encontraron su momento para dar la vuelta al marcador y conectar con un público que empezó a hacerse notar.

Los de Sasa Obradovic, de vuelta al banquillo serbio cuatro años después, se fueron al descanso con la máxima a favor (43-39), mientras el juego visitante echaba de menos a Edy Tavares, Facu Campazzo, Gabi Deck o un Mario Hezonja errático (1/9 desde el triple). En cambio, los puntales que se animaron en la reanudación fueron los locales, como Chima Moneke.

El Madrid siguió descolocado y, pese al único triple de Hezonja, la brecha siguió creciendo (63-49). La de Sergio Llull tampoco fue solución, ni el 'Facu' se encontró, mientras Semi Ojeleye disfrutaba de su mejor partido con la rojiblanca de Belgrado. Un triple a una pierna y sobre la bocina de Dejan Davidovac fue la puntilla.

Los de Scariolo tiraron la toalla, solo Okeke parecía anotar ante la adversidad, y firmaron la rendición. A seis del final, la renta empezó a ser insalvable (76-59), hasta casi la veintena, y el Belgrade Arena y los suyos incluso se dejaron ir en los últimos minutos. Pese a su bache reciente, el Estrella Roja igualó las tres victorias de un Madrid que vio encoger su rendimiento.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESTRELLA ROJA, 90 - REAL MADRID, 75. (43-39, al descanso).

--EQUIPOS.

ESTRELLA ROJA: Nwora (18), Miller-McIntyre (18), Kalinic (10), Motiejunas (5) y Moneke (15) --quinteto inicial--; Davidovac (4), Izundu (6), Ojeleye (13), Dos Santos (1).

REAL MADRID: Maledon (7), Abalde (7), Lyles (11), Deck (2) y Tavares (2) --quinteto inicial--; Feliz (5), Okeke (16), Llull (4), Campazzo (1), Hezonja (15), Fernando (3), Garuba (2).

--PARCIALES: 20-25, 23-14, 24-14, 23-22.

--ÁRBITROS: Difallah, Zamojski y Racys. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Belgrade Arena.