El Real Madrid examina su invicto en la vuelta de Xabi Alonso a Anoeta

Los blancos defienden liderato y quieren ampliar su racha y seguir mejorando ante una Real Sociedad deprimida en busca de su primer triunfo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado (16.15 horas) a la Real Sociedad en la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que los blancos llegan como líderes con pleno de victorias, una racha que quieren ampliar para seguir dando pasos positivos, en el que será el regreso de Xabi Alonso al estadio que le vio debutar con el primer equipo 'txuri urdin', mientras que el conjunto vasco sigue sin ganar y necesita darse una alegría para que su depresión no vaya a más.

El Estadio de Anoeta acoge el regreso a la competición doméstica del Real Madrid y de la Real Sociedad después del parón internacional, y ambos equipos llegan con tendencias muy diferentes. Por un lado, el buen momento del conjunto merengue, actual líder -con los mismos puntos que el Athletic Club- y en pleno proceso de construcción y mejoría; mientras los vascos solo suman 2 puntos de 9 posibles, sus peores números desde la temporada 2015-16.

En ambos banquillos están arrancando proyectos nuevos después de periodos largos y exitosos de los entrenadores previos, por lo que tanto Alonso como Sergio Francisco siguen puliendo conceptos y construyendo a sus equipos. Pero en el fútbol, el tiempo apremia, y en el caso de los 'txuri urdin' no resultados no favorecen.

Los vascos volvieron de Mestalla con un empate (1-1) en su estreno liguero, y también sumaron un buen punto en la visita del RCD Espanyol a Anoeta después de incluso ir 0-2 al descanso. Y antes del parón, sufrieron su primera derrota, ante el recién ascendido Real Oviedo en el Carlos Tartiere (1-0).

Por eso, la Real Sociedad debe reaccionar antes de que sea demasiado tarde y cortar una peligrosa tendencia que se prolonga desde el final de la temporada pasada: solo ha ganado 1 de sus últimos 11 partidos de Liga (1V, 4E y 6D). Y lo que más debe preocupar a los vascos es la puntería, incapaces de marcar en seis remates a puerta contra el Oviedo, y su ariete Mikel Oyarzabal sigue sin mojar.

Además, tendrá el reto de parar ahora a uno de los ataques más peligrosos del planeta, con un Kylian Mbappé en un gran momento, autor de tres goles en este inicio de Liga y de otros dos tantos con su selección en este parón. El francés es el faro en el aspecto ofensivo, acompañado por un 'Vini' algo más alejado de sus 'fantasmas' -2 goles y 1 asistencia en tres partidos-, mientras hasta tres futbolistas -Rodrygo Goes, Franco Mastantuono y Brahim Díaz- compiten para jugar por la derecha.

Salvo esa duda, Xabi Alonso parece haber encontrado más o menos su once titular, dándole galones a un entonado Arda Güler y con la posibilidad de Dani Carvajal o Trent Alexander-Arnold para el lateral derecho. Estos junto al resto de la zaga están demostrando solidez y contundencia, en unas tres jornadas en las que el Real Madrid solo ha encajado un tanto y ha concedido 17 remates.

Los blancos han ganado a Osasuna (1-0), Real Oviedo (0-3) y Mallorca (2-1) para celebrar un pleno y vivir una transición Ancelotti-Alonso más plácida. Además, el técnico tolosarra vuelve al estadio que le vio crecer y dar sus primeros pasos con el primer equipo de la Real. Hace 26 años que el exmediocentro jugó en Anoeta un partido con el 'Sanse', aunque no fue hasta 2001 cuando lo hizo con la primera plantilla.

Anoeta recibe a uno de los suyos, ahora en el banquillo rival, en un recinto en el que ya ha jugado como rival en cuatro ocasiones, todas ellas con el Real Madrid y saldadas con victoria madridista. Y es que este es un feudo que recientemente se le da bien a los blancos, con 8 victorias, dos derrotas y 1 empate en 11 visitas entre Liga y Copa del Rey en los últimos 10 años.

Pero Anoeta es un reto clave para un Real Madrid que el curso pasado perdió sus opciones de título, entre otras cosas, por su pobre rendimiento fuera de casa, al celebrar solo 10 victorias a domicilio, su peor registro desde la 2018-19. La Real volverá a tener la baja de Orri Oskarsson, por lo que Brais Méndez apunta al centro del campo, con Carlos Soler y un tocado Take Kubo en la convocatoria. En el Real Madrid, siguen lesionados Jude Bellingham, Endrick y Eduardo Camavinga, además de Ferland Mendy.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen Muñoz; Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: Anoeta.

--HORA: 16.15/Movistar+ LaLiga.