Real Madrid-FC Barcelona, duelo estelar de cuartos de la Copa de la Reina

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026 deparó un duelo estelar entre el Real Madrid y el FC Barcelona, una eliminatoria a partido único que se disputará en la primera semana de febrero (3-4-5).

El conjunto blaugrana y el madridista, los dos primeros clasificados de la Liga F Moeve, se volverán a ver las caras en el torneo del 'k.o' como ya hicieran la temporada pasada, entonces en las semifinales, a doble partido y con clara victoria del actual campeón por un global de 8-1 tras arrollar en el Alfredo di Stéfano (0-5) y ganar 3-1 en el Johan Cruyff. Este año, goleó (4-0) en el partido de la primera vuelta liguera, aunque su rival fue bastante competitivo.

Ahora, el equipo que dirige Pau Quesada intentará dar la sorpresa aprovechando que el choque es a partido único y que jugará ante su público para apear a un Barça con el que semanas antes se podría cruzar también si ambos ganan sus respectivas semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid y el Athletic Club.

Precisamente, estos dos equipos protagonizarán también una bonita eliminatoria en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares entre dos históricos del fútbol femenino, con el vizcaíno encontrando un mejor nivel tras un mal arranque de temporada y tratando de apear al actual subcampeón.

Otro campeón copero como la Real Sociedad recibirá como favorito al FC Badalona Women, mientras que otro choque equilibrado será el que mida en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada al Madrid CFF y el Costa Adeje Tenerife, actuales séptimo y quinto clasificados de la Liga F Moeve y separados por un punto.

--ELIMINATORIAS DE CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DE LA REINA.

Atlético de Madrid - Athletic Club.

Real Sociedad - FC Levante Badalona.

Real Madrid - FC Barcelona.

Madrid CFF - Costa Adeje Tenerife.