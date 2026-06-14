El Real Madrid femenino ficha a la portuguesa Andreia Jacinto

Andreia De Jesus Jacinto of Real Sociedad looks on during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Real Sociedad at Johan Cruyff Stadium on May 27, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista portuguesa Andreia Jacinto, hasta ahora en las filas de la Real Sociedad, jugará en el Real Madrid femenino las próximas cuatro temporadas, desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2030, ha confirmado este domingo el club blanco.

La jugadora, de 24 años, es internacional absoluta con Portugal y recala en el equipo madridista procedente de la Real Sociedad, donde ha jugado las últimas cuatro campañas.

Jacinto comenzó su carrera profesional en el Sporting de Portugal, donde militó entre 2019 y 2022 y con el que conquistó una Copa y una Supercopa de Portugal.