El Real Madrid Femenino se gana el derecho a soñar

El conjunto madridista supera 2-0 al Arsenal inglés con trabajo y efectividad en la ida de cuartos de la Champions

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid viajará la semana que viene a Londres con esperanzas de jugar por primera vez en su historia las semifinales de la Liga de Campeones Femenina tras imponerse este martes en el Estadio Alfredo di Stéfano por 2-0 al Arsenal FC inglés, gracias a un meritorio trabajo colectivo y al aprovechamiento de sus ocasiones.

En su segundo experiencia entre las ocho mejores de Europa, el equipo madridista se mostró competitivo y sacó el máximo partido al plan que había diseñado Alberto Toril, ratificado por dos 'fogonazos' de Linda Caicedo y de Athenea del Castillo y por el gran esfuerzo defensivo para contener a un rival que pese a mejorar en la segunda mitad, no encontró excesivas ocasiones más allá del acorralamiento por su poderoso físico.

Ahora, el conjunto madrileño tendrá que defender esta valiosa ventaja en el Emirates Stadium la semana que viene para hacer historia en la máxima competición continental, aunque antes tendrá una parada de máxima exigencia como la visita al Lluis Companys del domingo, un buen test para lo que le espera en Londres.

Eligió Toril salir con Melanie Leupolz, Sandie Toletti y Filippa Angeldahl de inicio para tratar de contener, con un marcado 4-4-2 con la sueca acostada a la derecha, a su rival, muy ofensivo en su esquema con Blackstenius de punta, acompañada por Mariona Caldentey y Beth Mead en los lados y Alessia Russo de enganche, pero no le salió a las 'Gunners' bien la apuesta porque apenas generaron.

Ambos equipos parecieron salir decidido a jugar una eliminatoria de 180 minutos y mirando más la vuelta de la semana que viene en el Emirates Stadium. Fueron precavidos y no tomaron excesivos riesgos, ni en la presión ni en un juego vertiginoso, algo en lo que no cooperó el césped del Alfredo di Stéfano, muy castigado por la lluvia que no deja de azotar a la capital.

Así, las ocasiones en los primeros 45 minutos fueron con cuentagotas. Solo dos, una para cada equipo, y únicamente una de ellas con éxito en las botas de Linda Caicedo. La colombiana es eléctrica con espacios y eso era lo que buscaba el planteamiento de Toril, que le salió bien porque un robo de Toletti terminó en una combinación rápida con pase de Signe Bruun a la extremo. Leah Williamson no acertó en su intento de despeje y la madridista no perdonó para poner el 1-0 pasado la veintena de minutos.

Caicedo aprovechó la que minutos antes no pudo culminar Blackstenius. Un buen pase a la espalda de la zaga madridista de Russo dejó en buena posición a la sueca, pero su disparo cruzado encontró la buena respuesta de Misa Rodríguez. No se asomó mucho más el Arsenal, con una Caldentey poco protagonista, en el resto de primer acto, aunque Mead metió el susto bordeando el añadido con un disparo que se fue rozando el palo. Las locales, firmes en defensa, mantuvieron su plan, pero no pudieron encontrar muchos más resquicios para que Caicedo 'volase'.

ATHENEA DEL CASTILLO DA VIDA CUANDO EL ARSENAL MÁS APRETABA

Renée Slegers metió cambios para buscar la igualada con las entradas de Chloe Kelly y Caitlin Foord por Mead y Blackstenius, pasando a Caldentey a la media punta. El equipo inglés trató de coger el mando y, de forma un tanto inesperado, el partido se abrió y aparecieron espacios en los que Caicedo, en otra contra donde no estuvo tan lúcida y un balón de Bruun al que no llegó por muy poco, pudo haber asestado un buen golpe a las visitantes.

El Arsenal iba asomándose cada vez más decidido hacia el área del conjunto local, que tenía que esmerarse en defensa con buen trabajo de Lakrar y Méndez. La mala noticia era la lesión de Leupolz, incansable en el mediocampo junto a Toletti y Angeldahl. Toril no modificó el plan y metió a la joven de 16 años Irune Dorado, a la que ya había rodado en los últimos compromisos ante la falta de centrocampistas puras.

Weir puso a prueba los guantes de Zinsberger con un potente disparo desde fuera del área, pero las visitantes apretaban cada vez más, con un punto más de físico que las madridistas, y Misa Rodríguez hacía gala de concentración en su área ante peligrosos balones sueltos y cruzados. Toril reaccionó con energía nueva en las piernas de Athenea del Castillo y Naomie Feller, a costa de sacrificar a Caicedo y a una Bruun muy eficiente en el juego de espaldas.

El Real Madrid sabía que tenía que dejarse la última gota de esfuerzo para viajar a Londres con su valiosa ventaja y se afanó para un tramo final de sufrimiento. Sin embargo, encontró un nuevo resquicio con su rival más volcado y Del Castillo, con la defensa reculando quizá en exceso, hizo con un disparo desde fuera del área un prometedor 2-0

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - ARSENAL FC, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Misa Rodríguez; Shei García, Lakrar, Méndez, Carmona; Angeldahl, Toletti, Leupolz (Dorado, min.63), Caicedo (Del Castillo, min.74); Weir (Antonia, min.87) y Bruun (Feller, min.74).

ARSENAL FC: Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Cooney-Cross (Wälti, min.69); Mead (Kelly, min.46), Russo (Hurtig, min.85), Caldentey (Maanum, min.85); y Blackstenius (Foord, min.46).

--GOLES.

1-0, minuto 22. Caicedo.

2-0, minuto 82. Del Castillo.

--ÁRBITRA: Frida Klarlund (DIN). Amonestó a Carmona (min.92) y Misa Rodríguez (min.94), por el Real Madrid, y a Kelly (min.89), por el Arsenal FC.

--ESTADIO: Alfredo di Stéfano. 3.102 espectadores.