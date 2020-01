El Real Madrid gana (5-2) al Atlético en el IV Derbi de las Redacciones de LaLiga Santander

Publicado 30/01/2020 17:13:47 CET

El Real Madrid de periodistas se ha tomado este jueves la revancha ante los informadores que cubren la actualidad del Atlético de Madrid y se ha impuesto por 5-2 en el IV Derbi de las Redacciones de LaLiga Santander, disputado en la Ciudad Financiera de Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid).

El encuentro es una iniciativa de Banco Santander, patrocinador de LaLiga, con motivo del derbi que enfrentará al líder de LaLiga Santander, el Real Madrid, y al Atlético este sábado, a partir de las 16:00 horas, en el Santiago Bernabéu.

Tras los triunfos 'colchoneros' en las dos últimas ediciones del Derbi de las Redacciones de LaLiga Santander, el conjunto blanco entrenado por el exjugador Fernando Morientes, que también se calzó las botas, logró la victoria ante el equipo liderado desde el banquillo por el exportero Abel Resino.

El embajador de LaLiga Fernando Morientes compaginó las tareas de técnico y jugador. Morientes aportó calidad al centro del campo de la prensa del Real Madrid, en la que también destacó Edu Aguirre, elegido Mejor Jugador del partido (MVP).

Edu Aguirre, colaborador de El Chiringuito de Jugones, fue el autor de tres goles y sumó su segundo MVP. El periodista recibió el mismo galardón en la primera edición del Derbi de las Redacciones, en la que el Real Madrid se impuso por 8-3.

La clara superioridad del Atlético de Madrid de los dos últimos años, con resultados de 2-4 y 5-0, no tuvo continuidad este jueves en un partido en el que el Real Madrid se mostró vez más resolutivo, sobre todo, en la primera parte.

Los goles los marcaron Edu Aguirre, tres, y Mario Cortegana (As), dos, por el Real Madrid, y Sergio Picos (As) y Javi Torres (Deportes Cuatro), por el Atlético de Madrid. El exjugador y periodista Raúl Ruiz ejerció de animador con sus comentarios desde la banda.