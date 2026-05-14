El Real Madrid gana al colista con lo justo

Gonzalo Garcia of Real Madrid CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Oviedo at Bernabeu stadium on May 14, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció este jueves por 2-0 al Real Oviedo en la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2025-26, gracias a los goles del delantero español Gonzalo García y del centrocampista inglés Jude Bellingham, en un partido de ritmo muy bajo y en el que el Santiago Bernabéu pitó, principalmente, al atacante francés Kylian Mbappé.

Noche extraña en el feudo madridista, después de la derrota en el Clásico, con un público arisco y con enfado por la situación del club en la segunda temporada consecutiva sin grandes títulos. De hecho, se retiraron dos pancartas contra el presidente del club, Florentino Pérez, durante el encuentro.

En el partido, tensión propia de un amistoso, sin habituales como Mbappé, Jude Bellingham o Antonio Rüdiger en el once. Gonzalo abrió la lata rozando el descanso en una de las pocas oportunidades de la primera parte. Ya en la segunda, después de que el Oviedo perdonara en un par de ocasiones el empate, fue el inglés el que batió a Aarón Escandell.

Con poco fútbol, hubo más tensión en la grada, con pitos hacia jugadores del Real Madrid, especialmente Mbappé, que volvía a jugar tras su lesión en La Cartuja y no pasó el examen de la afición tras su viaje a Italia durante su recuperación. El feudo merengue también ovacionó a Dani Carvajal, que no jugaba desde el 21 de abril, y al rival Santi Cazorla.

Como se barruntaba después de perder la Liga, hubo pitos iniciales, aunque no tan sonoros como en otras ocasiones con un Bernabéu con una entrada más baja de lo normal. A la tensión y la intensidad les costaba emerger, y solo un una ocasión de Franco Mastantuono rompió la cadencia lenta con un tiro a puerta que paró un acertado Aarón Escandell.

Lo único del Real Madrid en el inicio, ante un Oviedo que no se amilanó y lanzó hasta tres saques de esquina en los primeros 10 minutos, pero sin probar a Thibaut Courtois. La posesión, repartida con un equipo asturiano al que no le quemaba el balón.

Los intentos del equipo de Guillermo Almada se fueron diluyendo, pero el Real Madrid tampoco subía el ritmo, salvo por un Brahim Díaz algo más hiperactivo, no demasiado, que tiró fuera, como Eduardo Camavinga, uno de los señalados por la grada, y que también disparó fuera desde la frontal.

Mientras, el equipo carbayón tuvo la más clara, con Nacho Vidal casi en área pequeña y el balón botando, pero David Alaba le encimó y la mandó muy arriba. Hasta que llegó el primer tanto local, muy al estilo Real Madrid, de una pérdida rival, Brahim encontró bien a Gonzalo García, que dentro del área no falló y puso el 1-0 justo antes del descanso.

Arbeloa introdujo alguna modificación con balón y salida de tres, con Alexander-Arnold con más protagonismo en la zona central. Así, llegó una buena oportunidad por la derecha para Mastantuono, pero tiró desviado. Justo después, todavía con más de media hora por delante, el Bernabéu despertó para ovacionar en pie a Cazorla, que entraba al campo desde el banquillo.

Todo lo contrario que a un Mbappé que fue silbado cuando saltó a calentar y cuando apareció en las pantallas del estadio poniéndose las botas. Mientras tanto, el Oviedo seguía esperando sus opciones y en una jugada que parecía sin peligro, Alberto Reina dejó solo a Vidal en el área, donde definió bien, pero demasiado cruzado. Sin embargo, el gol cayó del lado madridista, obra de un Bellingham que no marcaba en Liga desde el 20 de diciembre.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - REAL OVIEDO, 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, min.64), Asencio, Alaba, Carreras; Tchouaméni (Bellingham, min.64), Camavinga; Brahim (Palacios, min.77), Mastantuono (Yáñez, min.77), Vinícius; y Gonzalo García (Mbappé, min.69).

REAL OVIEDO: Escandell; Nacho Vidal (Ahijado, min.79), Costas, Bailly, Alhassane; Colombatto, Fonseca (Agudín, min.79); Chaira (Cazorla, min.55), Reina, Thiago Fernández (Hassan, min.69); y Viñas.

--GOLES.

1-0, min.44: Gonzalo García.

2-0, min. 80: Jude Bellingham.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Sin amonestaciones.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.