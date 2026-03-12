El Real Madrid gana al Valencia Basket un duelo clave en su persecución al líder de la Euroliga

Jean Montero of Valencia Basket and Theo Maledon of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague match between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on March 12, 2026 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha derrotado este jueves por 96-79 al Valencia Basket en la jornada 31 de la fase regular de la Euroliga, con papel vital del alero argentino Gabriel Deck en el equipo madrileño, cuyo triunfo ha reforzado su persecución al líder Fenerbahçe, especialmente tras la derrota del Olympiacos frente al AS Monaco.

En el Movistar Arena, el partido empezó según lo previsto, con los locales encomendándose a Walter Tavares para el poste bajo y a Mario Hezonja para tiros con rango más alejado, mientras que los pupilos de Pedro Martínez elegían el perímetro para intentar hacer más daño.

Tras ese intercambio inicial, Jean Montero dio una estrecha ventaja (12-16) al Valencia, pero casi de inmediato coló Andrés Feliz un triple que impulsó la reacción del Real Madrid hasta acabar el primer periodo por delante (20-19). Como réplica, cogió galones Josep Puerto y así el equipo 'taronja', vestido esta vez de negro, volvió a irse (27-32).

Pero entonces Sergio Scariolo aprovechó un tiempo muerto para poner las pilas a su equipo, que canalizó a través de Gaby Deck sus acciones clave de ataque y que machacó desde más allá del arco gracias a Hezonja, yéndose al descanso con un 51-43 a su favor. Al regreso de vestuarios, la misma dinámica seguía y los merengues se pusieron pronto con 64-48.

En poco más de cuatro minutos, Alberto Abalde había abierto su cuenta de puntos, Chuma Okeke había despertado de cara al aro, 'Edy' Tavares había aportado intimidando, Facu Campazzo había encestado un triple de los suyos y Hezonja lo había emulado, desbordando a un Valencia que pese a un neecsario tiempo muerto continuaba sin frenar a sus rivales.

Abalde festejó otro triple en posición central y poco después Hezonja convirtió un 'alley-oop' con asistencia de Campazzo para prolongar la alegría de la afición local. Aunque Sergio de Larrea anotó un triple y mostró carácter, la hemorragia no paraba (73-58) y con esa calma parecía zanjar el Real Madrid un tercer cuarto que tuvo polémica inesperada.

A la desesperada se elevó Nate Reuvers desde una esquina con el reloj expirando y recibió una supuesta falta de Trey Lyles, que los árbitros confirmaron después de su revisión y bajo silbidos del público, así como de un enfadado Scariolo, a quien le cayó falta técnica por protestar. Aun así, Reuvers apenas recortó distancias para los visitantes (75-65).

Al poco de empezar el cuarto periodo, Deck y Lyles metieron sendos triples y además hubo férrea defensa. Mención especial tuvo un tapón de 'Edy' Tavares a Neal Sako con 91-73, justo tras un triple de Sergio Llull, a 4:03 de acabar el encuentro. Poco importaba la corta anotación de Théo Maledon, pues Hezonja y compañía lucían tino y talento de sobra.

Se encargó de recordarlo Facu Campazzo con una asistencia por su espalda para Usman Garuba, cuya canasta bajo el tablero situó el +20 y evidenció que todo llevaba bastante tiempo visto para sentencia. Sin problemas de ningún tipo, el conjunto madridista selló la victoria para colocarse con un balance de 20-11, idéntico que ahora tiene el Valencia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 96 - VALENCIA BASKET, 79 (51-43, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (9), Abalde (6), Hezonja (16), Okeke (7) y Tavares (8) --quinteto inicial--; Lyles (12), Feliz (7), Maledon (5), Deck (14), Llull (6), Garuba (6) y Len (-).

VALENCIA BASKET: Thompson (-), Badio (7), Puerto (11), Key (7) y Reuvers (5) --quinteto inicial--; De Larrea (8), Moore (8), Pradilla (8), Montero (18), Sako (6), Costello (1) y López-Arostegui (-).

--PARCIALES: 20-19, 31-24, 24-22 y 21-14.

--ÁRBITROS: Pukl, Latisevs y Kowalski. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena, 10.837 espectadores.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por Vicente Paniagua, exbaloncestista recientemente fallecido.