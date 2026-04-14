El Real Madrid y una gesta histórica en Múnich para resurgir

Jude Bellingham of Real Madrid CF and Luis Diaz of Bayern Munich compete for the ball during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Real Madrid C.F. and Bayern Munich at Bernabeu stadium on April 07, 2026, in Madrid, Spai - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este miércoles (21.00 horas) al Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un duelo vital para el devenir deportivo del conjunto merengue, que puede perder la única vía real de levantar un título este curso, sin el sancionado Aurélien Tchouaméni y con la obligación de remontar el 1-2 de la ida, ante un equipo alemán que llega con más confianza y la seguridad de defender un gran resultado ante un fuerte Allianz Arena.

El 15 veces campeón de Europa necesita de nuevo, para seguir con vida en su competición fetiche, la épica que en la última década ha relucido en más de una eliminatoria. Aunque en esta ocasión, la gesta que necesita el conjunto entrenado por Álvaro Arbeloa nunca han antes ha sido capaz de realizarla en Copa de Europa. Nunca ha remontado un cruce de la máxima competición continental perdiendo la ida en casa.

El conjunto madridista sólo ha conseguido dar la vuelta un resultado adverso en la ida en casa en las siete ocasiones que perdió el primer partido en el Santiago Bernabéu en una eliminatoria continental. Fue en la Recopa -competición que jugaban los campeones de Copa de cada país- de 1970-1971 frente al Wacker Innsbruck en octavos de final, cuando los austriacos vencieron 1-0 en Madrid y luego le dieron la vuelta en el Tivoli Stadion (0-2).

Un resultado que le daría el billete a semifinales y para el que necesita inspirarse en las recientes grandes noches vividas en Múnich, en el Clásico de Europa. El 0-4 de abril de 2014, en semifinales, fue el primer triunfo del Real Madrid en la ciudad bávara en la historia -solo un empate en 10 visitas anteriores-, y abrió una serie de cuatro partidos seguidos sin perder en Múnich (3V y 1E).

Sin embargo, el equipo merengue atraviesa semanas de crisis con tres partidos consecutivos sin ganar, una racha en la que perdió en Son Moix (2-1) y la ida ante el Bayern (1-2) y empató frente al Girona FC (1-1). Dos pinchazos domésticos que le han dejado fuera virtualmente de la lucha por el título, a nueve puntos del líder FC Barcelona, por lo que Múnich se convierte en la última bala madridista para tocar metal este curso.

Por esto, el partido de este miércoles es una 'final' para guardarse otra vida en la Champions o caer al abismo deportivo a un mes y medio de que termine la temporada- otra vez quedando eliminados en cuartos de final, como el curso pasado -si avanzan, serían las quintas 'semis' en seis temporadas'. Y en esa misión de resurgir para sobrevivir, no estará el sancionado Aurélien Tchouaméni, una baja sensible para el centro del campo. La opción natural de Eduardo Camavinga como reemplazo en el pivote perdió fuerza por su rendimiento ante el Girona.

Si el galo no es titular, la opción podría ser colocar ahí a Fede Valverde y acompañarlo de Jude Bellingham, por la derecha; Thiago Pitarch, que no jugó frente al Girona; y Arda Güler, quizá tirado a la izquierda. También apuntan a ser titulares Éder Militao y Ferland Mendy, para frenar a los Harry Kane, Michael Olise y compañía, que fueron un dolor de muelas para la zaga blanca en la ida. Y arriba, 'Vini' vuelve al estadio en el que completó un doblete hace dos años, acompañando a un Kylian Mbappé que presume de haber marcado 3 goles en 3 visitas a Múnich con el PSG.

Y si en Madrid hay dudas, en el Bayern es todo lo contrario. En Bundesliga, se impusieron 0-5 al St. Pauli con muchas rotaciones, y ahora tienen una renta de 12 puntos a falta de cinco jornadas, por lo que podrían ser campeones el próximo fin de semana. Además, ese resultado de 1-2 da cierto margen a la tranquilidad: solo en una ocasión han ganado en Múnich los blancos por más de un gol.

El proyecto parece ya muy consolidado, con un fútbol total difícil de frenar y neutralizar, con mucho intercambio de demarcaciones y un tridente formado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise letal, como ya conoció el Bernabéu. Además, arropados por el Allianz Arena dan aún más sensación de seguridad: solo han perdido un partido en Liga en casa y en Europa no pierden como locales desde hace un año.

El equipo bávaro, con un estilo fresco y dinámico, busca sus segunda semifinales en las últimas tres temporadas, para situarse a solo dos partidos de volver a levantar la 'Orejona' seis años después de la última vez. Arriba, está la duda de un Serge Gnabry tocado, por lo que podría entrar Jamal Musiala, en un once que será idéntico al del Bernabéu salvo esa duda en la mediapunta.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

BAYERN DE MÚNICH: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane.

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Pitarch, Valverde, Güler; Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESL).

--ESTADIO: Allianz Arena.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.